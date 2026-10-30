  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

برگزاری همایش «ستایشگران خورشید» با حضور مداحان آذربایجان‌شرقی

برگزاری همایش «ستایشگران خورشید» با حضور مداحان آذربایجان‌شرقی

تبریز- همایش فاطمی «ستایشگران خورشید» با حضور مداحان و خادمان هیئات حسینی آذربایجان‌شرقی در تبریز برگزار و بر جایگاه مداحان اهل‌بیت(ع) و مسئولیت آنان در ترویج معارف دینی تأکید شد.

دریافت 64 MB

به گزارش خبرنگار مهر، همایش و گردهمایی مداحان و خادمان هیئات حسینی آذربایجان‌شرقی عصر جمعه همزمان با ایام گرامیداشت حضرت فاطمه زهرا(س) و با عنوان «ستایشگران خورشید» در سالن همایش‌های اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان در تبریز برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی، در این مراسم با اشاره به جایگاه مداحان اهل‌بیت(ع) در معارف دینی اظهار کرد: منزلت مداحان و خادمان خاندان عصمت و طهارت(ع) نزد ائمه اطهار(ع) و علمای بزرگ، فراتر از شناخت و درک معمول ماست و همین جایگاه، مسئولیت آنان را در مسیر خدمت به اهل‌بیت(ع) سنگین‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه مداحان به مسئولیت خود در عرصه فرهنگی و دینی، بر ضرورت پاسداشت این جایگاه و ایفای درست وظایف در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

حجت‌الاسلام میرزامحمدی، از استادان حوزه و دانشگاه نیز در این همایش با اشاره به جایگاه ستایشگری در فرهنگ دینی گفت: خداوند متعال خود نخستین ستایشگر انبیا و اولیای الهی بوده است و مداحی و خدمت به خاندان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) از این منظر، افتخاری ارزشمند و والا به شمار می‌رود.

در ادامه این مراسم، احد فلاح، رئیس کانون مداحان آذربایجان‌شرقی، گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد این کانون ارائه کرد.

همچنین جمعی از مداحان شاخص و پیشکسوت استان به ذکر مصیبت در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س) پرداختند و در پایان از تعدادی از مداحان پیشکسوت آذربایجان‌شرقی تجلیل شد.

این همایش به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی و کانون مداحان استان برگزار شد.

کد مطلب 6994498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها