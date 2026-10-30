به گزارش خبرنگار مهر، همایش و گردهمایی مداحان و خادمان هیئات حسینی آذربایجان‌شرقی عصر جمعه همزمان با ایام گرامیداشت حضرت فاطمه زهرا(س) و با عنوان «ستایشگران خورشید» در سالن همایش‌های اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان در تبریز برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی، در این مراسم با اشاره به جایگاه مداحان اهل‌بیت(ع) در معارف دینی اظهار کرد: منزلت مداحان و خادمان خاندان عصمت و طهارت(ع) نزد ائمه اطهار(ع) و علمای بزرگ، فراتر از شناخت و درک معمول ماست و همین جایگاه، مسئولیت آنان را در مسیر خدمت به اهل‌بیت(ع) سنگین‌تر می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه مداحان به مسئولیت خود در عرصه فرهنگی و دینی، بر ضرورت پاسداشت این جایگاه و ایفای درست وظایف در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

حجت‌الاسلام میرزامحمدی، از استادان حوزه و دانشگاه نیز در این همایش با اشاره به جایگاه ستایشگری در فرهنگ دینی گفت: خداوند متعال خود نخستین ستایشگر انبیا و اولیای الهی بوده است و مداحی و خدمت به خاندان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) از این منظر، افتخاری ارزشمند و والا به شمار می‌رود.

در ادامه این مراسم، احد فلاح، رئیس کانون مداحان آذربایجان‌شرقی، گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد این کانون ارائه کرد.

همچنین جمعی از مداحان شاخص و پیشکسوت استان به ذکر مصیبت در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س) پرداختند و در پایان از تعدادی از مداحان پیشکسوت آذربایجان‌شرقی تجلیل شد.

این همایش به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی و کانون مداحان استان برگزار شد.