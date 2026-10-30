روند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره توقف اجرای مقررات واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد.

این ابلاغیه که در ۶ آبان به وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و امور خارجه، سازمان‌های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد و بانک مرکزی ارسال شده، شامل تصمیم ۲۶ مهر هیئت وزیران برای موقوف‌الاجرا شدن دو تصویب‌نامه قبلی با شماره‌های ۵۰۷۰۳ (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) و ۱۵۸۷۱۰ (۱۹ آذر ۱۴۰۴) در همین زمینه است.

بر این اساس، ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور حتی در صورت استفاده از منشأ ارزی غیر از بانک مرکزی هم ممکن نخواهد بود.