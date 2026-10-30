https://mehrnews.com/x3dtb8 ۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶ کد مطلب 6994511 استانها گیلان استانها گیلان ۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶ چهره بارانی روستای راستهکنار فومن در قاب پاییز فومن- بارش شدید باران در روستای راستهکنار فومن، جلوهای از طبیعت بارانی و پاییزی این منطقه را به نمایش گذاشت. دریافت 12 MB کد مطلب 6994511 کپی شد مطالب مرتبط بارش شدید باران و رعد و برق در فومن بارش باران تابستانی در راسته کنار فومن تصاویری از بارش شدید باران در راسته کنار فومن بارش شدید باران در فومن برچسبها فومن بارش باران استان گیلان
نظر شما