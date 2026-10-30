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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

چهره بارانی روستای راسته‌کنار فومن در قاب پاییز

چهره بارانی روستای راسته‌کنار فومن در قاب پاییز

فومن- بارش شدید باران در روستای راسته‌کنار فومن، جلوه‌ای از طبیعت بارانی و پاییزی این منطقه را به نمایش گذاشت.

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کد مطلب 6994511

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