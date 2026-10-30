به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد، ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد ایران، پس از کسب مدال برنز مسابقات جهانی اظهار داشت: خدا را شکر که مدال برنز گرفتم. من برای کسب مدال طلا آمده بودم، اما با حق‌خوری به فینال نرسیدم. خوشحالم که با دعای خیر مردم و مدد امام رضا (ع) دست پر برمی‌گردم.



وی ادامه داد: یک سال زحمت کشیدم و فقط برای کسب مدال طلا به میدان آمدم. داوری افتضاح بود؛ وقت مسابقه تمام شد و به من اخطار دادند. این اتفاق در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و امیدوارم این موضوع حل شود.

عموزاد گفت: امیدوارم دبگر کشتی‌گیران ایران بتوانند بهترین نتایج را در این رقابت‌ها کسب کنند.