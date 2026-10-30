  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

رحمان عموزاد: برای طلا آمده بودم اما با حق‌خوری به فینال نرسیدم

رحمان عموزاد: برای طلا آمده بودم اما با حق‌خوری به فینال نرسیدم

ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد ایران گفت: برای کسب مدال طلا به میدان آمده بودم، اما با ناداوری از رسیدن به فینال بازماندم.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد، ملی‌پوش وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد ایران، پس از کسب مدال برنز مسابقات جهانی اظهار داشت: خدا را شکر که مدال برنز گرفتم. من برای کسب مدال طلا آمده بودم، اما با حق‌خوری به فینال نرسیدم. خوشحالم که با دعای خیر مردم و مدد امام رضا (ع) دست پر برمی‌گردم.


وی ادامه داد: یک سال زحمت کشیدم و فقط برای کسب مدال طلا به میدان آمدم. داوری افتضاح بود؛ وقت مسابقه تمام شد و به من اخطار دادند. این اتفاق در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و امیدوارم این موضوع حل شود.

عموزاد گفت: امیدوارم دبگر کشتی‌گیران ایران بتوانند بهترین نتایج را در این رقابت‌ها کسب کنند.

کد مطلب 6994518
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها