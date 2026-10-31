رضا نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش بزرگداشت روز ملی محیط‌بان پنجشنبه هفتم آبان‌ماه با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مدیران و محیط‌بانان برگزیده کشور در پارک پردیسان تهران برگزار شد.

وی افزود: هیئت اعزامی استان اصفهان به سرپرستی اینجانب و با حضور چهار محیط‌بان نمونه کشوری و چهار محیط‌بان نمونه استانی در این مراسم شرکت کرد.

نامدار، اسامی محیط‌بانان نمونه کشوری استان را علی رحیمی، محسن عقدکی، علی دوستی‌نسب و حسین کریمی اعلام کرد و گفت: انتخاب این همکاران جلوه‌ای از تلاش تخصصی و مسئولانه نیروهای حفاظتی استان در صیانت از حیات وحش و زیستگاه‌هاست.

وی ادامه داد: محیط‌بانان نمونه استانی نیز مجتبی حیدرپورنیه، مجتبی صفری، ابوالقاسم یاوری و حسین عبداللهی هستند که به پاس مسئولیت‌پذیری و خدمات ارزشمندشان انتخاب شدند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان در نظر دارد طی مراسمی جداگانه از این چهار محیط‌بان تجلیل کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در همایش امسال گفت: موضوعاتی همچون ارتقای امکانات و تجهیزات حفاظتی، بهبود وضعیت معیشتی و ایمنی محیط‌بانان، توسعه آموزش‌های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مورد تأکید قرار گرفت.

نامدار با بیان اینکه پاسداشت محیط‌بانان تنها به برگزاری مراسم و اهدای لوح محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: حمایت عملی، تأمین نیازهای حرفه‌ای و فراهم کردن شرایط مناسب برای انجام مأموریت‌های حفاظتی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفاظت پایدار از طبیعت است.

وی از تلاش همه محیط‌بانان و همیاران طبیعت قدردانی کرد و گفت: حضور هشت محیط‌بان نمونه از اصفهان در این رویداد ملی، نشان‌دهنده ظرفیت انسانی و تخصصی مجموعه حفاظت محیط زیست استان است.