به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی در نشست بررسی عملکرد و اقدامات پدافند غیرعامل استان قم که با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به ضرورت آمادگی مستمر بخش‌های مختلف کشور برای مواجهه با تهدیدات اظهار کرد: در شرایط کنونی که کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد، حفظ آمادگی عملیاتی دستگاه‌ها و تقویت روحیه عمومی جامعه باید به‌صورت جدی دنبال شود.



وی با اشاره به اهمیت مدیریت فضای روانی جامعه افزود: مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن و جلوگیری از تأثیرگذاری تبلیغات روانی بر افکار عمومی، از مسئولیت‌های مهم مدیران، رسانه‌ها و نخبگان سیاسی و دفاعی است و باید با روشنگری و تبیین واقعیت‌ها، مانع از شکل‌گیری نگرانی‌های غیرضروری در جامعه شد.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه حفظ انسجام و آرامش عمومی در کنار آمادگی عملیاتی دستگاه‌ها اهمیت دارد، تصریح کرد: بزرگ‌نمایی تهدیدات و بازتاب غیرواقعی شرایط می‌تواند بر آرامش روانی جامعه تأثیر بگذارد و از این رو مسئولان باید با اطلاع‌رسانی دقیق و آگاهانه، زمینه مقابله با جنگ روانی دشمن را فراهم کنند.



جلالی با تأکید بر لزوم تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در وضعیت‌های مختلف خاطرنشان کرد: آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی نباید صرفاً در سطح برنامه‌ریزی باقی بماند، بلکه وظایف هر دستگاه باید مشخص باشد و آموزش نیروها، طراحی سناریوهای عملیاتی و برگزاری تمرین‌های مستمر برای اجرای مأموریت‌ها مورد توجه قرار گیرد.



وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید از پیش بدانند که در موقعیت‌های مختلف چه مسئولیتی بر عهده دارند و چگونه باید وظایف خود را به انجام برسانند تا در صورت بروز تهدید، روند ارائه خدمات به مردم با اختلال مواجه نشود.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، استمرار فعالیت‌های ضروری دستگاه‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی را از معیارهای اصلی ارزیابی آمادگی کشور دانست و گفت: عملکرد بخش‌های مختلف در شرایط دشوار زمانی قابل ارزیابی است که بتوانند ضمن مدیریت مشکلات، خدمات مورد نیاز مردم را بدون وقفه ادامه دهند.



جلالی با اشاره به وضعیت تأمین کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در دوره جنگ اظهار کرد: اگرچه در این مدت برخی مشکلات از جمله افزایش قیمت‌ها و گلایه‌های اقتصادی وجود داشته است، اما میزان دسترسی به اقلام و امکانات ضروری در کشور قابل توجه بوده و این مسئله در مقایسه با تجربه‌های گذشته، نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول دستگاه‌های مسئول در حوزه تأمین نیازهای عمومی است.



وی بازگشت سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده به چرخه فعالیت را از دیگر شاخص‌های مهم تاب‌آوری برشمرد و افزود: توانایی تعمیر، بازسازی و احیای زیرساخت‌ها پس از وارد شدن آسیب، نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار خدمات دارد و دستگاه‌های اجرایی باید برای بازیابی سریع ظرفیت‌های عملیاتی خود در شرایط بحرانی برنامه مشخصی داشته باشند.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد: تاب‌آوری صرفاً به معنای مقاومت زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات نیست، بلکه توانایی حفظ کارکردهای ضروری و بازگرداندن بخش‌های آسیب‌دیده به وضعیت عملیاتی نیز در تحقق این هدف اهمیت دارد.



عملکرد دستگاه‌های اجرایی قم قابل قبول بود



جلالی در بخش دیگری از سخنان خود با ارزیابی اقدامات استان قم در دوره جنگ بیان کرد: این استان در مقایسه با برخی استان‌های دیگر با میزان آسیب‌های محدودتری مواجه بوده و مجموعه دستگاه‌های اجرایی توانسته‌اند روند اداره امور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم را حفظ کنند.



وی افزود: تداوم فعالیت‌های اجرایی و پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی در دوران جنگ نشان می‌دهد که دستگاه‌های مسئول در استان قم توانسته‌اند مأموریت‌های اصلی خود را با عملکرد قابل قبول دنبال کنند.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ضرورت حفظ دستاوردهای به‌دست‌آمده در این دوره خاطرنشان کرد: تجربه مدیریت شرایط جنگی باید مبنایی برای شناسایی نقاط قوت و رفع کاستی‌ها قرار گیرد تا سطح آمادگی مجموعه دستگاه‌ها برای مواجهه با تهدیدات احتمالی در آینده افزایش یابد.



جلالی در پایان با تأکید بر نقش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حفظ پایداری کشور گفت: استمرار خدمت‌رسانی نهادهای مسئول، یکی از عوامل اساسی در تقویت تاب‌آوری مردم و جامعه در برابر تهدیدات است و با حفظ آمادگی، ارتقای توان عملیاتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌توان شرایط پیش‌رو را با اقتدار مدیریت کرد.