به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه‌اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان شامگاه جمعه ۸ آبان در نشست خبری پس از دیدار با ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر اظهار داشت: بازی بسیار سختی داشتیم، از زمان حضور ربیعی، ذوب‌آهن تغییرات زیادی داشته است، بازی‌های اخیر این تیم را آنالیز کرده و نقاط ضعف و قوت ذوب‌آهن را تشخیص دادیم.

وی افزود: نیم ساعت نخست بازی خوب نبودیم چرا که شرایط محیطی سخت بود، از اهواز که کنار دریا است به جایی آمدیم که ارتفاع بالا بود؛ نیمه دوم بازی خوب و پایاپایی بود، دو تیم می‌توانستند ۳ امتیاز را کسب کنند.

خلیفه‌اصل تصریح کرد: جایگاه ذوب‌آهن با حضور محمد ربیعی این جا نیست و امیداورم در ادامه شرایط بهتری داشته باشند.

سرمربی استقلال خوزستان گفت: ما آمده بودیم ۳ امتیاز بگیریم، ذوب‌آهن نسبت به گذشته خیلی خوب بود و ما را تحت فشار قرار داد، به دنبال ۳ امتیاز بودیم اما یک امتیاز هم خوب بود.

وی ادامه داد: در ۲ هفته اخیر گلی دریافت نکردیم و خوب است که خطوط مختلف ما به این درک رسیدند که نباید گل بخوریم و حالا باید بتوانیم گلزنی کنیم تا پیروز شویم.

خلیفه‌اصل با بیان این که از بهنام ابوالقاسم‌پور مدیرعامل باشگاه تشکر می‌کنم که از من حمایت کرد، خاطرنشان کرد: از پیچ سخت عبور کردیم ولی هنوز باید بهتر از این نتیجه بگیرم تا در نیم‌فصل بازیکن به تیم اضافه کنیم و نتایج بهتری کسب کنیم.

سرمربی استقلال خوزستان گفت: محمد ربیعی دوست، همکار و برادر بزرگ من است، نمی‌دانم در پایان بازی چه اتفاقی اما به سمت محمد ربیعی و هواداران استقلال خوزستان رفتم تا از سوتفاهم پیش آمده جلوگیری کنم، نباید اجازه دهیم بی‌اخلاقی‌ها وارد ورزشگاه شود، حق با محمد ربیعی بود.