به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه (۸ آبان ۱۴۰۵) در ادامه حملات و اقدامات نظامی خود در جنوب این کشور، چندین منطقه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد و در شماری از شهرک‌های این منطقه دست به عملیات تخریب و آتش‌زدن منازل مسکونی زد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی بعدازظهر جمعه یک عملیات انفجار در شهرک «الطیری» در شهرستان بنت‌جبیل انجام داد.

همزمان، توپخانه ارتش این رژیم منطقه «وادی الحجیر» در نزدیکی شهرک «تولین» را هدف قرار داد. اطراف شهرک کفرشوبا، حومه شهرک حداثا در شهرستان بنت‌جبیل و منطقه وادی زبقین در شهرستان صور نیز زیر آتش توپخانه قرار گرفتند.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین گزارش داد که منطقه واقع میان دو شهرک «میفدون» و «زوطر الشرقیه» نیز به‌طور متناوب هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

آتش‌زدن منازل در القنطره و تخریب یک خانه در شبعا

در ادامه این گزارش آمده است که نظامیان صهیونیست اقدام به آتش‌زدن شماری از منازل در شهرک «القنطره» در جنوب لبنان کردند و همزمان عملیات گشت‌زنی و تیراندازی با سلاح‌های تیربار را در این منطقه به اجرا گذاشتند.

همچنین نظامیان این رژیم طی ساعات شب گذشته یک منزل مسکونی را در مسیر کفرشوبا ـ شبعا تخریب کردند. این منزل متعلق به یکی از اهالی شهرک کفرشوبا بود و ساختمان در جریان این عملیات به طور کامل تخریب شد.

گزارش‌های رسانه‌ای لبنان از تحرکات نظامی و عملیات آتش‌زدن منازل و گلوله‌باران مناطق مختلف جنوب این کشور حکایت دارد. تاکنون گزارش رسمی درباره شمار تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که به شهادت و مجروح شدن شمار زیادی از شهروندان این کشور و آوارگی بیش از یک میلیون نفر منجر شد.

این در حالی است که توافق چارچوب میان دولت غربگرای لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا قرار بود به این تجاوزها پایان دهد. ابهام در سازوکار اجرایی، وضعیت مناطق اشغالی و نبود جدول زمانی روشن برای خروج کامل نظامیان صهیونیست از جمله انتقادات به این توافق آمریکایی-صهیونیستی است.