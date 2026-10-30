کامبک چادرملو مقابل ملوان؛ شاگردان زارع برد را با باخت عوض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و چادرملو اردکان در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز جمعه ۸ آبان از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت امیر عرب‌براقی به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با پیروزی ۲ بر یک چادرملو اردکان به پایان رسید.



ملوانی‌ها که در این دیدار از امتیاز میزبانی برخوردار بودند، شروع خوبی داشتند و خیلی زود توانستند دروازه حریف را باز کنند. ماهان بهشتی در دقیقه ۷ موفق شد گل نخست مسابقه را به ثمر برساند تا شاگردان مازیار زارع از همان ابتدای بازی از حریف خود پیش بیفتند.



پس از دریافت گل، شاگردان سعید اخباری برای جبران نتیجه تلاش کردند و در ادامه مسابقه به دنبال باز کردن دروازه میزبان بودند، اما حملات آنها تا دقایق پایانی نتیجه‌ای نداشت.



در شرایطی که ملوان در آستانه کسب سه امتیاز خانگی قرار داشت، محمدطاها طباطبایی در دقیقه ۸۸ موفق شد گل تساوی چادرملو را به ثمر برساند تا امیدهای نماینده اردکان برای کسب امتیاز زنده شود.



این پایان کار نبود و چادرملو که برای کسب پیروزی به حملات خود ادامه می‌داد، در دقیقه ۹۰+۷ توسط رضا محمودآبادی به گل دوم رسید تا در واپسین لحظات مسابقه نتیجه را به سود خود تغییر دهد و یک بازگشت شیرین را در انزلی رقم بزند.



با این پیروزی، چادرملو اردکان ۱۶ امتیازی شد و با صعود به رتبه ششم جدول رده‌بندی شرایط خود را بهبود بخشید. ملوان نیز با ۱۰ امتیاز در جایگاه دوازدهم باقی ماند.