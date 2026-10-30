علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی و با توجه به صدور هشدار زرد شماره ۸۳ و هشدار نارنجی شماره ۶۴ برای استان، همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مردم خدمات‌رسانی کنند.

وی با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی استان افزود: تیم‌های عملیاتی، ماشین‌آلات و امکانات لجستیکی در نقاط حساس و پرخطر استان مستقر شده‌اند و فرمانداران نیز موظف شده‌اند وضعیت شهرستان‌های خود را به‌صورت مستمر رصد و گزارش کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و کاهش ایمنی در محورهای کوهستانی تصریح کرد: از شهروندان انتظار داریم در روزهای پیش رو از تردد غیرضروری در مسیرهای سیلابی و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند، از توقف در بستر مسیل‌ها پرهیز کنند و در صورت سفر، وضعیت جاده‌ها را پیش از حرکت بررسی کنند.

وی در ادامه گفت: رانندگان نیز باید با توجه به لغزندگی احتمالی جاده‌ها، سرعت مطمئنه را رعایت کنند و تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند؛ همچنین لازم است کشاورزان و دامداران نسبت به ایمن‌سازی سازه‌ها و انتقال دام‌ها به مناطق امن اقدام کنند.

پاکدل‌نژاد با اشاره به اینکه ستاد مدیریت بحران استان به‌صورت شبانه‌روزی فعال است، خاطرنشان کرد: هماهنگی لازم با هلال احمر، اورژانس، راهداری، شهرداری‌ها، شرکت‌های آب و برق و سایر نهادهای خدمات‌رسان انجام شده و در صورت نیاز، ظرفیت‌های کمکی سایر استان‌ها نیز بسیج خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی ما حفظ جان و مال مردم است و در این مسیر، همراهی و همکاری شهروندان مهم‌ترین سرمایه مدیریت بحران محسوب می‌شود؛ امیدواریم با رعایت توصیه‌های ایمنی، این دوره بارشی را بدون حادثه پشت سر بگذاریم.