صیانت از حقوق صیادان و صاحبان مشاغل بومی خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان هرمزگان با حضور مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان در بندرعباس برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این همایش طی سخنانی با اشاره به مسئولیت‌های خطیر رؤسای دادگستری و دادستان‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف، از تلاش‌های شبانه‌روزی قضات و کارکنان تقدیر کرد و بر لزوم تکریم و تجلیل شایسته از زحمات همکاران در تمامی حوزه‌های قضایی تأکید نمود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت استراتژیک استان تصریح کرد: استان هرمزگان با قرار گرفتن در حساس‌ترین نقطه جغرافیایی در یکی از مهمترین برهه‌های تاریخی خود قرار دارد و همکاران ما در دستگاه قضایی در کنار سایر نهادها، با روحیه جهادی و به عنوان خادمان مردم، برای اعتلای امنیت و خدمت‌رسانی به مردم این استان تلاش می‌کنند.

قهرمانی در خصوص اهمیت ساماندهی و توزیع سوخت نیز خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های پیشگیرانه و نظارتی، باید به گونه‌ای عمل شود که ضمن جلوگیری از قاچاق، نیازهای واقعی افراد، بومیان و صیادان عزیز به طور کامل تأمین گردد.

وی تأکید کرد: صیادان زحمتکش با سختی مشغول کار و تلاش هستند و صیانت از حقوق قانونی آنان و صاحبان دیگر مشاغل بومی، خط قرمز دستگاه قضایی است؛ لذا دادستان‌ها باید با نظارت و پایش دقیق، سوخت مورد نیاز این قشر را تأمین کرده و با افراد سودجویی که از این بستر سوءاستفاده و حقوق صیادان را تضییع می‌کنند، برخوردی قاطع داشته باشند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین افزود: در این راستا، بر تجهیز جایگاه‌های سوخت به دوربین‌های پلاک‌خوان و سامانه‌های هوشمند نظارتی در جایگاه های سوخت تأکید داریم و ضرورت دارد این مهم از سوی رؤسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی پیگیری شود.

بر اساس این گزارش در همایش فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه های قضایی استان هرمزگان، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه‌های مختلف اداری و قضایی بررسی شد و رئیس کل دادگستری استان دستورات لازم را در خصوص توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای سامانه‌های الکترونیک، بهبود روند خدمت‌رسانی و صرفه‌جویی و بهره‌وری بیشتر صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین ضمن تقدیر از تلاش‌های رؤسای حوزه های قضایی و دادستان ها به جهت پیگیری مبادلات مرزی، مسائل زیست‌محیطی و کاهش موجودی پرونده‌ها، بر حفظ انضباط اداری، تکریم مراجعین و همکاران تأکید کرد.

شایان ذکر است؛ در این همایش از قضات و کارکنان اداری برتر در سطوح استانی و ملی بر اساس شاخص‌های آماری، فناوری اطلاعات و برنامه‌های عملیاتی قدردانی شد.