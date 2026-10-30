به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکساندر نواک» معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که اوکراین پس از یک دوره وقفه، حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر گرفته است.

نواک گفت: امروز حمله دیگری به تأسیسات فرآوری نفت روسیه انجام شد که در جریان آن سه پالایشگاه نفت و یک مجتمع شیمیایی گازی هدف قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه حملات به تأسیسات نفتی روسیه برای مدتی متوقف شده بود، افزود: پس از وقفه‌ای که برای مدتی ادامه داشت، امروز حملات به پالایشگاه‌های نفت از سر گرفته شد و تأسیسات ما در حال اجرای اقدامات حفاظتی هستند.

معاون نخست‌وزیر روسیه همچنین اظهار داشت که در نتیجه حمله امروز نیروهای مسلح اوکراین، یکی از پالایشگاه‌های نفت این کشور آسیب جزئی دیده است، اما در مجموع سامانه دفاعی و پدافند هوایی روسیه به‌طور مؤثر عمل کرده و از تأسیسات هدف قرارگرفته محافظت کرده است.

اوکراین از سال ۲۰۲۴ حملات پهپادی به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی روسیه را به‌عنوان بخشی از راهبرد خود در جنگ با مسکو گسترش داده است. این حملات در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت و به گفته مقام‌های روس، موجب آسیب به برخی تأسیسات پالایشگاهی و اختلال در تولید و عرضه سوخت شد. در ماه اکتبر، دونالد ترامپ خواستار توقف حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه شده بود.

حملات کی‌یف به تاسیسات نفتی و پالایشگاهی روسیه در گذشته موجب عصبانیت و تشدید تنش بین روسای جمهوری آمریکا و اوکراین شده بود.