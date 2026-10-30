سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بر اساس آمار ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، مجموع بارندگی از روز چهارشنبه تا ساعت ۱۸:۳۰ عصر جمعه، ۸ آبان ۱۴۰۵، در دره‌شهر با ۸.۴ میلی‌متر بیشترین میزان بوده است.

وی گفت: همچنین درظ مهران ۷.۶، ایلام ۶.۸، ارکواز ۵.۳، سرابله ۳.۸، ایوان ۳.۶، بلاوه ۳.۵، بدره ۲.۸، هلیلان ۱.۴، چوار ۱.۳ میلیمتر بارش ثبت شده است.

وی عنوان کرد؛پایش مستمر میزان بارندگی و وضعیت آب‌گرفتگی معابر و مسیل‌ها با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی و حفظ آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران ادامه دارد.