به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان آمده است؛ به اطلاع تمامی دانش‌آموزان عزیز، اولیای گرامی و فرهنگیان ارجمند استان هرمزگان می‌رساند: پیرو سوالات و پیگیری‌های مکرر شما عزیزان در خصوص نحوه استمرار و ادامه فعالیت آموزشی مدارس استان در هفته‌های آتی، به اطلاع می‌رساند که وضعیت برگزاری کلاس‌ها و نحوه فعالیت مدارس همچنان طبق مفاد اطلاعیه قبلی صادر شده از سوی این اداره‌کل می باشد.

این اطلاعیه می افزاید: شایان ذکر است هرگونه تصمیم‌گیری احتمالی، تغییر در ساعات آموزشی، یا نحوه فعالیت مدارس متناسب با شرایط، صرفاً از طریق کانال رسمی اطلاع‌رسانی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان اعلام خواهد شد.