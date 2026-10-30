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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

اطلاعیه آموزش‌وپرورش هرمزگان در خصوص نحوه استمرار فعالیت مدارس

اطلاعیه آموزش‌وپرورش هرمزگان در خصوص نحوه استمرار فعالیت مدارس

بندرعباس- اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان در خصوص نحوه استمرار فعالیت مدارس در هفته‌های آتی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان آمده است؛ به اطلاع تمامی دانش‌آموزان عزیز، اولیای گرامی و فرهنگیان ارجمند استان هرمزگان می‌رساند: پیرو سوالات و پیگیری‌های مکرر شما عزیزان در خصوص نحوه استمرار و ادامه فعالیت آموزشی مدارس استان در هفته‌های آتی، به اطلاع می‌رساند که وضعیت برگزاری کلاس‌ها و نحوه فعالیت مدارس همچنان طبق مفاد اطلاعیه قبلی صادر شده از سوی این اداره‌کل می باشد.

این اطلاعیه می افزاید: شایان ذکر است هرگونه تصمیم‌گیری احتمالی، تغییر در ساعات آموزشی، یا نحوه فعالیت مدارس متناسب با شرایط، صرفاً از طریق کانال رسمی اطلاع‌رسانی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6994543

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