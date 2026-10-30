انجام‌ ۵ بازی در هفته اول لیگ بسکتبال بانوان؛ برد استقلال و مدعیان

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل ۰۶-۱۴۰۵ رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در بخش بانوان از امروز (جمعه ۸ آبان) با رقابت ۱۰ تیم شرکت کننده برابر حریفان شان آغاز شد.

در اولین دیدار این هفته از مسابقات گروه بهمن از که از تیم های با تجربه در این رقابت ها محسوب می شود برابر میزبانش ستاد ملی گاز شکست خورد. عسل محسنی بازیکن تیم گاز با ۳۷ امتیاز، ۸ پاس گل، ۴ ریباند و کارایی ۳۴ بهترین بازیکن این دیدار بود.

استقلال که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد مسابقات شده است در اولین دیدار خود موفق به شکست تیم تازه وارد کی دبلیو سی تهران شد. ۱۹ امتیاز، ۶ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۵ باعث شد تا زهرا عدالت کار بهترین بازیکن استقلال و این دیدار باشد.

قهوه باتسام مشهد که دومین سال حضور در لیگ بانوان را تجربه می کند برابر پیشرو تهران که امسال وارد لیگ شد، شکست خورد. چیا رائل ویتسیت بازیکن تیم پیشرو با ۱۸ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۵ پاس گل و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن بازی بود.

تقابل دو تیم آکادمی بسکتبال سحر و آکادمی بسکتبال نیکا در این هفته با برتری میزبان به پایان رسید. فاطمه گلابگیر در این نتیجه نقش بیشتری نسبت به دیگر هم تیمی هایش داشت، او ۱۷ امتیاز، ۷ ریباند، ۲ پاس گل ‌و کارایی ۲۱ را در کارنامه اش ثبت کرد.

آخرین دیدار این هفته میان دو تیم سپاهان اصفهان و پالایش نفت آبادان برگزار شد که با شکست خانگی اصفهانی ها همراه بود. آیدا گل محمدی با ۲۶ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۳۶ بهترین بازیکن ابن دیدار بود.

نتیجه به دست آمده در ۵ دیدار هفته نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

جمعه ۸ آبان

*ستاد ملی گاز تهران ۸۷ – گروه بهمن ۷۳

* آکادمی بسکتبال سحر ۶۹– آکادمی بسکتبال نیکا ۶۴

* قهوه باتسام مشهد ۵۶ – پیشرو تهران ۸۷

* استقلال تهران ۸۸ – کی‌دبلیوسی تهران ۴۱

* فولاد مبارکه سپاهان ۳۸ – نفت آبادان ۹۳