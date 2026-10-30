به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی عصر امروز جمعه در حاشیه جشنواره برداشت میگو در مجتمع ۳۹۵ هکتاری هندیجان، اظهار کرد: در مناطق ساحلی خوزستان حدود یک میلیون نفر جمعیت سکونت دارند و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای این جمعیت، مسئولیتی مهم و ضروری است.

وی، هندیجان را یکی از مناطق مستعد برای توسعه اقتصاد دریامحور دانست و افزود: مجتمع پرورش میگوی یک هزار و ۱۱۱ هکتاری این شهرستان سال آینده وارد مدار تولید خواهد شد و امیدواریم با حمایت سایر دستگاه‌ها، امکان توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در سایت ۱۳ هزار هکتاری نیز فراهم شود.

مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این اداره کل، تصریح کرد: پروژه ۴۵۰ هزار هکتاری با استفاده از روش‌های نوین پرورش سال آینده کلنگ‌زنی خواهد شد و استقرار معاونت آبزیان آب شور شیلات خوزستان در هندیجان نیز گامی در راستای تقویت مدیریت تخصصی منطقه است.

موسوی بیان کرد: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خوزستان و راه‌اندازی هنرستان‌های شیلاتی، تربیت نیروهای فنی و متخصص در دستور کار قرار دارد تا اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه اشتغال محقق شود.