به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «حسین الحاج حسن» نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان از کیفرخواست صادرشده در پرونده محموله مواد منفجره توقیف‌شده در این کشور انتقاد کرد و آن را ناعادلانه و متأثر از فشارهای سیاسی دانست.

الحاج حسن تأکید کرد که کیفرخواست صادرشده با قوانین و اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق مقاومت در برابر اشغالگری را تضمین می‌کند در تناقض است.

وی افزود: مفاد این کیفرخواست تحت تأثیر دیکته‌های سیاسی شناخته‌شده قرار دارد و از این رو نمی‌توان آن را اقدامی عادلانه و مبتنی بر موازین حقوقی دانست.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دستگاه قضایی لبنان در پرونده کشف یک محموله بزرگ مواد منفجره، کیفرخواست‌هایی علیه ۱۳ نفر صادر کرد.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این محموله شامل حدود ۷۸۰ کیلوگرم مواد منفجره بود که در یک کامیون در ایست بازرسی جاده بیروت به دره بقاع کشف و توقیف شد. دو نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند و ۱۱ نفر دیگر، از جمله پنج نفر با اسامی مستعار به‌صورت غیابی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

اتهامات مطرح‌شده در این پرونده شامل تهدید امنیت داخلی کشور، نگهداری سلاح و مواد منفجره و تشکیل انجمن‌های غیرقانونی با هدف تضعیف اقتدار دولت لبنان است.

حزب‌الله مالکیت محموله مواد منفجره را تأیید و اعلام کرده است که این مواد برای مقابله با نظامیان اشغالگر در نظر گرفته شده بود. این جنبش همچنین خواستار بازگرداندن محموله و آزادی افراد بازداشت‌شده شده است.

پرونده محموله مواد منفجره در شرایطی در لبنان مطرح شده است که دولت غرب‌گرای این کشور به دستور آمریکا و رژیم صهیونیستی، خلع سلاح مقاومت را دنبال می کند.