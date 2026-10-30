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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶

ناپایداری‌های جوی و رگبار باران خوزستان را فرا می‌گیرد

ناپایداری‌های جوی و رگبار باران خوزستان را فرا می‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به شرایط ناپایداری جوی و گذر ریزموج‌ها، تا اواسط هفته آینده ابرناکی، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده در اغلب نقاط استان ابرناکی، رگبار گاهی رعدوبرق به‌ویژه در مناطق مرتفع شرقی و شمالی، و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گردوخاک محلی و موقتی در مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی وجود دارد.

وی افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط روز یکشنبه در سواحل، مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است و شمال خلیج فارس نیز تا اواخر روز یکشنبه در برخی ساعات مواج و همراه با رگبار پراکنده و رعدوبرق خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۳۷.۵ و ایذه با دمای ۱۳.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۳۴.۵ و کمینه دمای ۲۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6994563

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