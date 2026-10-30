امنیت و استقلال کشور در گرو خودباوری و اتکا به توان داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، با حضور در آمادگاه امام رضا(ع) کرمان، از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد و در جمع فرماندهان و مسئولان این یگان، اظهار داشت: آمادگی واقعی زمانی محقق می‌شود که نیروی انسانی، تجهیزات و مجموعه‌های پشتیبانی در هماهنگی کامل، آماده انجام مأموریت باشند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس افزود: ایثار و شجاعت رزمندگان در کنار پشتیبانی و تأمین نیازهای جبهه‌ها، زمینه‌ساز استمرار مقاومت و دستیابی به پیروزی‌های ارزشمند شد.

نقش تعین کننده آمادگی همه‌جانبه و اتکا به توان داخلی در امنیت و استقلال کشور

سرتیپ جهانشاهی، ادامه داد: تجربه دفاع مقدس و مواجهه‌های دفاعی بعدی نیز نشان داده است که خودباوری، آمادگی همه‌جانبه و اتکا به توان داخلی، در صیانت از امنیت و استقلال کشور نقشی تعیین‌کننده دارد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی آینده تصریح کرد: تغییر ماهیت تهدیدات، اهمیت برنامه‌ریزی مستمر، نگهداری اصولی تجهیزات، رفع نواقص و ارتقای توان پشتیبانی را دوچندان می‌کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش عنوان کرد: آمادگاه‌ها به‌عنوان بخش مهمی از زنجیره پشتیبانی نیروی زمینی ارتش، مسئولیت خطیری در حفظ آمادگی، صیانت از ذخایر و پشتیبانی از مأموریت‌های محوله بر عهده دارند و باید این مسئولیت را با دقت، انضباط و روحیه جهادی دنبال کنند.

سرتیپ جهانشاهی، در ادامه با حضور در بیمارستان تخصصی امام حسین(ع) کرمان، از بخش‌های مختلف درمانی، بالینی و بستری این مرکز بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به بیماران، مراجعان و خانواده‌های کارکنان نیروهای مسلح قرار گرفت.

وی در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با کادر درمان و کارکنان بیمارستان، از تلاش‌های شبانه‌روزی و خدمات ارزنده آنان در ارائه خدمات درمانی قدردانی کرد و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات سلامت در منطقه تأکید داشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اهمیت فراهم‌سازی امکانات درمانی مناسب برای کارکنان نیروهای مسلح، خانواده‌های آنان و مردم استان کرمان، دستورات ویژه‌ای برای تسریع در روند احداث، تجهیز و تکمیل ساختمان جدید بیمارستان امام حسین(ع) صادر کرد و بر پیگیری اقدامات اجرایی لازم برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه تأکید داشت.