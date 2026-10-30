به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا شامگاه جمعه در مجمع دختران فاطمی شهرستان ماسال که به همت اداره آموزش و پرورش و بسیج دانش‌آموزی برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در تاریخ اسلام اظهار کرد: نخستین درس مکتب فاطمی، خودباوری و عزت‌نفس دختران و زنان سرزمین ایران است.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی دوران زندگی حضرت زهرا (س) افزود: آن حضرت در جامعه‌ای که برای زنان جایگاه و ارزش شایسته‌ای قائل نبود، چنان درخشان ظاهر شدند که پیامبر اکرم (ص) ایشان را «ام‌ابیها» به معنای مادر پدرش نامیدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ماسال خطاب به دانش‌آموزان تصریح کرد: شما نیز می‌توانید با تحصیل علم، کسب مهارت و پرورش فضایل اخلاقی، به تکیه‌گاهی ارزشمند برای خانواده و جامعه تبدیل شوید؛ چراکه علم و دانش، سلاح مؤثر شما در عرصه جنگ نرم امروز است.

پارسا، حیا و عفاف را دومین درس مکتب فاطمی دانست و بیان کرد: حیا و عفاف سپر دفاعی زن در برابر آسیب‌های اجتماعی است و امروز دشمنان تلاش می‌کنند با تغییر نگرش نسل جوان، حجاب را به‌عنوان محدودیت معرفی کنند.

وی با اشاره به سومین درس مکتب فاطمی، یعنی ولایت‌پذیری و بصیرت، گفت: در فتنه‌های آخرالزمان، کسانی که از ولایت و مسیر حق فاصله نگیرند، از لغزش‌ها و انحرافات در امان خواهند ماند.

فرمانده سپاه ماسال در پایان با اشاره به نقش مادران شهدا در تربیت نسل‌های اثرگذار تصریح کرد: همان‌گونه که مادران شهدا با تربیت فرزندان خود در ساخت تاریخ نقش‌آفرینی کردند، دختران امروز نیز با خودسازی، کسب معرفت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی می‌توانند در ساخت تمدن اسلامی فردا نقش‌آفرین باشند.