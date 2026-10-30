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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

ورزشکار مینابی رکورد جهانی خود را به نام شهدای مدرسه میناب ثبت کرد

ورزشکار مینابی رکورد جهانی خود را به نام شهدای مدرسه میناب ثبت کرد

بندرعباس- آرش احمدی طیفکانی، ورزشکار جوان مینابی موفق شد در یک چالش استقامتی و متفاوت، یک رکورد جهانی جدید را در کنفدراسیون چندجانبه ثبت رکوردهای جهانی ایمارو به ثبت برساند.

اسماعیل احمدی سولقانی سرداور کنفدراسیون چند جانبه ثبت رکوردهای جهانی ایمارو اظهار کرد: این رکوردشکنی روز هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در ورودی جاده بام شهرستان میناب و در قالب یک چالش استقامتی و متفاوت انجام شد.

وی افزود: در این حرکت ورزشی، در حالی که یک توپ مدیسن‌بال یک کیلوگرمی را روی پیشانی خود نگه داشته بود، هم‌زمان دو وزنه ۶ کیلوگرمی را حمل کرد و توانست مسافت ۳۵۰ متر را در مدت زمان ۱۱ دقیقه با موفقیت طی کند.

این ورزشکار مینابی، این رکوردشکنی را به یاد شهید آریا بهادری و شهیده اسنا رئیسی، ۲ نفر از شهدای مدرسه شجره طیبه انجام داد و آن را در راستای وفای به عهد و پیمانی دانست که با شهدای این مدرسه بسته بود.

ثبت بیست‌وسومین رکورد جهانی آرش احمدی طیفکانی، علاوه بر جنبه ورزشی، حامل پیامی از ارادت و پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموزان و دیگر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بود؛ اقدامی که این ورزشکار جوان آن را در ادامه عهد خود با این شهدا عنوان کرد.

این ورزشکار مینابی از حامیان و همراهان خود در این رکوردشکنی و افرادی که در مسیر دستیابی به این موفقیت همراه و پشتیبان او بودند، قدردانی کرد.

کد مطلب 6994572

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    • IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
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