به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند در نشست خبری بعد از بازی مقابل سپاهان اصفهان، اظهار داشت: بازی دونیمه کاملاً متفاوت داشت، نیمه اول بچه‌های ما اصلاً خوب نبودند، فکر می‌کنم دلیل آن گل زودهنگام بود که خوردیم، در بدترین زمان گل خوردیم و در آخرین دقیقه وقت اضافه بازی، اظهار داشت: شاید اگر ما یک هیچ به رخت‌کن رفته بودیم، اصلاً روند بازی کاملاً تغییر می‌کرد، اما نیمه دوم کاملاً بازی شرایطش تغییر کرد، ما حاکم توپ و میدان بودیم، حتی زمانی که ۱۰ نفره شدیم، به نظرم خیلی خوب بازی کردیم.

آقای «تاج» به اتفاقات داوری بازی ورود کند

وی عنوان کرد: من بابت این باخت از همه هواداران عذرخواهی می‌کنم، ان شاالله خیلی زود بتوانیم این باختمان را جبران کنیم، تیم سپاهان تیم بسیار بزرگی است، مربی خوبی دارد، بازیکنان بسیار خوبی دارد، «ماشاالله دوجین بازیکن دارد» هم در زمین و هم روی نیمکت.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، گفت: اعتقاد من این است که اتفاقات بازی امروز، قابل‌بررسی است.

کمالوند با طرح این سؤال که اگر برای یک صحنه وسط زمین به نفع سپاهان داور «وی ای آر» تشخیص می‌دهد که باید صحنه دیده شود، چرا برای پنالتی محرز ما، حداقل داور را صدا نمی‌کنند که «وی ای آر» را ببیند؟ گفت: نه اعتراض است، نه به کسی داریم توهین می‌کنیم، ولی تقاضا داریم به این اتفاقاتی که رخ می‌دهد توجه کنند، آخر چطور چنین چیزی ممکن است؟

وی ادامه داد: من از شخص آقای «تاج» ریاست محترم فدراسیون فوتبال که این‌همه هم تلاش کرده که ما بتوانیم «وی ای آر» را داشته باشیم ورود کنند، «وی ای آر» را برای چه آوردیم؟ برای صحنه‌هایی آوردیم که داور نمی‌تواند تشخیص بدهد، سه بار داور را صدا کردند، هر سه بار برای اتفاقاتی بود که به نفع سپاهان بود.

پنالتی واضح خیبر چرا گرفته نشد؟

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با بیان اینکه من باید بدانم، از حق تیمم باید دفاع کنم، این تیم یک تیم شخصی است، ما فولاد مبارکه نیستیم که به یک کارخانه متصل باشیم، یک نفر دارد از جیب خودش هزینه می‌کند، چرا باید حق تیم من خورده شود؟ گفت: چندین مرتبه است که این اتفاقات در محوطه جریمه رخ می‌دهد، این حق و ناحق می‌شود، عدالت زیر سؤال می‌رود، من از شخص اول فوتبال، آقای «تاج» خواهش می‌کنم که ورود کند، این مسئله باید تعیین تکلیف شود، اگر «وی ای آر» نبود من می‌پذیرفتم، اما چطور روی تکل وسط زمین «وی ای آر» داور را ۱۰ دقیقه صدا می‌کند و صحنه را عقب و جلو می‌کند؟ اما صحنه به این واضحی و پنالتی محرز ما چرا نباید دیده شود؟

کمالوند با طرح این سؤال که الان جواب تیم من را چه کسی باید بدهد؟ گفت: به تیم سپاهان بابت سه‌امتیازی که گرفت تبریک می‌گویم، ولی انصافاً اگر این صحنه را داور می‌دید و پنالتی را می‌گرفت ما می‌توانستیم حداقل با یک امتیاز از بازی بیرون بیاییم.

چرا صحنه‌های مشکوک خیبر به «وی ای آر» نرفت؟

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی دررابطه‌با اشتباهات فردی بازیکنان تیم خیبر در بازی، گفت: من همیشه عادت دارم که از بازیکنانم دفاع کنم، مثلاً آن صحنه‌ای که توپ از دست آقای دیناروند در رفت، برای هر کسی ممکن است اتفاق بی افتد، در شرایط سخت باید پشت بازیکنان باشیم، آقای قنبری هم بله می‌توانست خطا نکند، حالا اتفاقی است که رخ‌داده، به هر ترتیب همیشه وقتی یک بازی با نتیجه شکست تمام می‌شود، خودم را مقصر می‌دانم، این بچه‌ها را من انتخاب کرده‌ام، ما به آنها تمرین می‌دهیم، خواهش من این است که اگر اشتباهی رخ می‌دهد، روزهای خوب دیناروند و قنبری را هم مدنظر بگیریم، ان شاالله کار بیشتری انجام می‌دهیم که دفعات بعد این اشتباهات فردی کاهش پیدا کند.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در ادامه با تأکید بر اینکه من فکر می‌کنم نیمه اول بازی با سپاهان ضعیف‌ترین بازی خیبر در لیگ امسال بوده است، بد بازی کردیم، جایی که بد بازی می‌کنیم نباید توجیه کنیم، باید قبول کنیم، من اول صحبت‌هایم که از همه عذرخواهی کردم، اما همه حرفم این است که تیمی مثل ما، نباید این صحنه برایش اتفاق افتد و نگیرند، ضمن اینکه آقای «مهدی کریمیان» سرپرست تیم سپاهان از وسط زمین با داور آمده تا داخل رخت‌کن داوری، آقا اگر قانون است برای همه باید یکسان باشد، بازیکن و مربی من یک متر می‌آید «این‌ور خط» در جریان بازی، شش نفر به او حمله‌ور می‌شوند که «برو عقب»، خب سرپرست تیم مقابل نباید از وسط زمین تا توی رخت‌کن کنار داور باشد، با داور چه‌کار دارد؟ علت مراجعه آقای «کریمیان» به داور چیست؟ حرفم این است، اگر عدالت وجود دارد، باید برای طرفین وجود داشته باشد، سپاهان تیم قوی است، اما سؤالم این است وقتی «وی ای آر» آمده، برای دو تیم آمده است، نه‌فقط صحنه‌های مشکوک بازی سپاهان در «وی ای آر» که صحنه‌های مشکوک خیبر هم باید به «وی ای آر» برود.

کمالوند، گفت: خواهش من این است نگاه، نگاه عادلانه باشد، به اسم تیم ها نکنید، به اتفاقات بازی نگاه کنید.