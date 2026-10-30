ترامپ از بیم شکست به میدان کارزارهای انتخاباتی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خود برای لغو گردهمایی‌های انتخاباتی در ایالت‌های کانزاس و آیووا را تغییر داد و قرار است روز یکشنبه، دوم نوامبر (۱۱ آبان)، در این دو ایالت برنامه‌های انتخاباتی حضوری برگزار کند.

کمیته ملی جمهوری‌خواهان روز پنجشنبه اعلام کرده بود که گردهمایی‌های حضوری ترامپ در این دو ایالت لغو شده و او به‌جای آن در برنامه‌های انتخاباتی تلفنی شرکت خواهد کرد تا از نامزدهای جمهوری‌خواه در ایالت‌های مختلف حمایت کند.

با این حال، روز جمعه منابع آگاه از تغییر دوباره برنامه رئیس‌جمهور آمریکا خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، گردهمایی‌های کانزاس و آیووا به برنامه ترامپ بازگشته‌اند و قرار است او روز یکشنبه در این دو ایالت به‌صورت پیاپی سخنرانی کند.

ترامپ پیش‌تر گفته بود ضرورتی برای سفر به کانزاس نمی‌بیند، زیرا به گفته او، «راجر مارشال» سناتور جمهوری‌خواه این ایالت در رقابت انتخاباتی وضعیت خوبی دارد. کمیته ملی جمهوری‌خواهان نیز اعلام کرده بود که لغو برنامه‌های حضوری با هدف برگزاری حدود ۲۰ گردهمایی تلفنی و دسترسی به شمار بیشتری از رأی‌دهندگان انجام می‌شود. با بازگشت برنامه‌های حضوری، قرار است ترامپ علاوه بر این گردهمایی‌های تلفنی، در کانزاس و آیووا نیز سخنرانی کند.

این تغییر برنامه در روزهای پایانی رقابت‌های انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا رخ داده است؛ انتخاباتی که قرار است ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود. در این انتخابات، جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت خود در مجلس نمایندگان و سنا رقابت می‌کنند. رقابت سناتوری کانزاس میان راجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه و آدام همیلتون، نامزد دموکرات از جمله رقابت‌های مورد توجه این دوره عنوان شده است.

افزایش قیمت سوخت و بالا رفتن تورم در نتیجه جنگ علیه ایران به پاشنه آشیل حزب حاکم آمریکا در انتخابات میاندوره ای کنگره تبدیل شده است.