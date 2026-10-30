به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کنعانپور در نشست کمیسیون کارگری استان اردبیل با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، حفظ اشتغال و حمایت هم‌زمان از کارگران و کارفرمایان را از اولویت‌های استان دانست و اظهار کرد: پیگیری مطالبات کارگران و نظارت بر پرداخت به‌موقع حقوق و بیمه آنان باید به‌صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های مسؤول قرار گیرد.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل گفت: همچنین بر بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی و تقویت هماهنگی کمیسیون کارگری با ستاد تسهیل و حمایت قضایی تاکید کرد و برگزاری نشست‌های مشترک با نمایندگان کارگران و کارفرمایان را راهکاری برای رفع موانع تولید و تسریع در پرداخت معوقات دانست.

گفتنی است در ادامه این نشست، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گزارشی از وضعیت کارگری واحدهای تولیدی ارائه کرد و حاضران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای رسیدگی به مشکلات کارگران مطرح کردند.