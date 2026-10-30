ابتکار خادمیاران کرج برای ثبت هشتم آبان به نام روز امام رضا(ع)

وحید عربیان، معاون اجتماعی خادمیاری شهرستان کرج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در حاشیه ویژه‌برنامه «هشت هشت» که به مناسبت روز امام رضا(ع) در سالن شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، از برنامه‌ریزی برای گسترش ویژه‌برنامه «هشت هشت» در استان البرز و سطح کشور خبر داد و گفت: ثبت هشتم آبان به نام روز امام رضا(ع) به ابتکار مجموعه خادمیاران کرج در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: ماه گذشته در نشست معاونان مجموعه خدمت رضوی، پیشنهاد نام‌گذاری هشتم آبان به نام امام رضا(ع) مطرح شد تا این روز به عنوان روز امام رضا(ع) در کشور مورد توجه قرار گیرد.

ابتکار خادمیاران کرج برای گسترش یک رویداد ملی

وی با اشاره به اینکه ایده برگزاری این برنامه از مجموعه خادمیاران کرج شکل گرفته است، افزود: هدف ما این است که با اجرای چنین برنامه‌ای، زمینه معرفی و تثبیت این مناسبت فراهم شود و در سال‌های آینده شاهد برگزاری گسترده‌تر آن باشیم.

معاون اجتماعی خادمیاری شهرستان کرج با بیان اینکه برنامه امسال می‌تواند نقطه آغاز این حرکت باشد، ادامه داد: هر برنامه گسترده‌ای برای رسیدن به مرحله اجرا و توسعه، باید از یک نقطه آغاز شود و به صورت پایلوت شکل بگیرد. امیدواریم با اتفاق خوبی که امسال رقم خورد، سال آینده این برنامه با ابعاد گسترده‌تری در کرج و سپس در سطح کشور برگزار شود.

عربیان با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه این رویداد در استان البرز گفت: با هماهنگی‌هایی که با آقای مصطفایی انجام داده‌ایم، امیدواریم در سال آینده این برنامه در دیگر شهرستان‌های استان نیز برگزار شود و دامنه فعالیت‌های مرتبط با ترویج فرهنگ رضوی گسترش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف را از عوامل برگزاری این مراسم دانست و تأکید کرد: شکل‌گیری چنین اتفاقی بدون همگرایی و همکاری مجموعه مدیریت شهری، سازمان فرهنگی، شورای اسلامی شهر، سپاه و مجموعه کانون‌های خدمت رضوی امکان‌پذیر نبود.

معاون اجتماعی خادمیاری شهرستان کرج خاطرنشان کرد: همراهی این مجموعه‌ها ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با محوریت فرهنگ رضوی ایجاد کرده است و امیدواریم این همکاری در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد.