به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، علی زارع هروکی اظهار کرد: نخستین جراحی کاشت سمعک استخوانی اوسیا (Osia) در استان یزد انجام می‌شود.

وی افزود: این عمل جراحی صبح شنبه ۹ آبان‌ماه، برای نخستین بار در استان و توسط تیم کاشت حلزون گوش در یزد انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات نوین و فوق‌تخصصی درمانی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه تشخیص و درمان از اولویت‌های نظام سلامت است و فراهم شدن امکان انجام جراحی‌های پیشرفته در استان، ضمن ارتقای کیفیت خدمات درمانی، نیاز بیماران به مراجعه به سایر استان‌ها را کاهش می‌دهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به ویژگی‌های این فناوری تصریح کرد: سمعک استخوانی اوسیا یکی از فناوری‌های پیشرفته حوزه شنوایی است که با انتقال ارتعاشات صوتی از طریق استخوان، به بهبود شنوایی در برخی افراد دارای اختلالات خاص شنوایی کمک می‌کند.

زارع هروکی در پایان با قدردانی از متخصصان، جراحان و کادر درمانی مشارکت‌کننده در این عمل خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیت‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین پزشکی، گامی مهم در ارتقای سطح سلامت و افزایش دسترسی مردم استان به خدمات درمانی پیشرفته است.