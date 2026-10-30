به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی عبدالهی استاندار البرز به مناسبت گرامی داشت روز محیط بان پیامی به شرح زیر صادر کرد.

طبیعت، میراثی ارزشمند و امانتی گران‌بهاست که حفاظت از آن، مسئولیتی همگانی و ضرورتی انکارناپذیر برای تضمین آینده نسل‌هاست. در این میان، محیط‌بانان با تعهد، شجاعت و تلاش خستگی‌ناپذیر خود، در خط مقدم صیانت از این میراث الهی ایستاده‌اند و گاه در سخت‌ترین شرایط اقلیمی و جغرافیایی، پاسدار حیات گونه‌های جانوری، پوشش گیاهی و زیست‌بوم‌های ارزشمند کشور هستند.



روز محیط‌بان، فرصتی برای پاسداشت مجاهدت انسان‌هایی است که حفاظت از طبیعت را نه صرفاً یک وظیفه اداری، بلکه رسالتی انسانی و ملی می‌دانند؛ تلاشگرانی که آرامش و امنیت زیستگاه‌های طبیعی، حاصل حضور مسئولانه و فداکاری آنان است.



استان البرز با برخورداری از عرصه‌های طبیعی، مناطق حفاظت‌شده و تنوع ارزشمند زیستی، بیش از هر زمان نیازمند تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست، مشارکت مردمی و حمایت همه‌جانبه از محیط‌بانان است. باور داریم صیانت از طبیعت، تنها با حضور و تلاش محیط‌بانان محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند عزم مشترک دستگاه‌های مسئول و همراهی آگاهانه مردم است.



اینجانب ضمن گرامیداشت روز محیط‌بان، از زحمات، ایثار و مسئولیت‌پذیری تمامی محیط‌بانان پرتلاش استان البرز و سراسر کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با ارتقای حمایت‌ها، امکانات و جایگاه این قشر ارزشمند، شاهد حفاظت مؤثرتر از سرمایه‌های طبیعی و محیط زیستی استان باشیم.