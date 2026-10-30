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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

عبدالهی: محیط‌بانان در خط مقدم صیانت از میراث الهی ایستاده‌اند

عبدالهی: محیط‌بانان در خط مقدم صیانت از میراث الهی ایستاده‌اند

کرج- استاندار البرز تصریح کرد: محیط‌بانان با تعهد، شجاعت و تلاش خستگی‌ناپذیر خود، در خط مقدم صیانت از این میراث الهی ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی عبدالهی استاندار البرز به مناسبت گرامی داشت روز محیط بان پیامی به شرح زیر صادر کرد.

طبیعت، میراثی ارزشمند و امانتی گران‌بهاست که حفاظت از آن، مسئولیتی همگانی و ضرورتی انکارناپذیر برای تضمین آینده نسل‌هاست. در این میان، محیط‌بانان با تعهد، شجاعت و تلاش خستگی‌ناپذیر خود، در خط مقدم صیانت از این میراث الهی ایستاده‌اند و گاه در سخت‌ترین شرایط اقلیمی و جغرافیایی، پاسدار حیات گونه‌های جانوری، پوشش گیاهی و زیست‌بوم‌های ارزشمند کشور هستند.

روز محیط‌بان، فرصتی برای پاسداشت مجاهدت انسان‌هایی است که حفاظت از طبیعت را نه صرفاً یک وظیفه اداری، بلکه رسالتی انسانی و ملی می‌دانند؛ تلاشگرانی که آرامش و امنیت زیستگاه‌های طبیعی، حاصل حضور مسئولانه و فداکاری آنان است.

استان البرز با برخورداری از عرصه‌های طبیعی، مناطق حفاظت‌شده و تنوع ارزشمند زیستی، بیش از هر زمان نیازمند تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست، مشارکت مردمی و حمایت همه‌جانبه از محیط‌بانان است. باور داریم صیانت از طبیعت، تنها با حضور و تلاش محیط‌بانان محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند عزم مشترک دستگاه‌های مسئول و همراهی آگاهانه مردم است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز محیط‌بان، از زحمات، ایثار و مسئولیت‌پذیری تمامی محیط‌بانان پرتلاش استان البرز و سراسر کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با ارتقای حمایت‌ها، امکانات و جایگاه این قشر ارزشمند، شاهد حفاظت مؤثرتر از سرمایه‌های طبیعی و محیط زیستی استان باشیم.

کد مطلب 6994588

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