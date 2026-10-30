به گزارش خبرگزاری مهر محمد باقر فرهند مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز در هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعات از پیگیری راه‌اندازی اولین خبرگزاری تخصصی مستقل روابط عمومی‌های استان با هدف هم‌افزایی، ارتقای تولیدات رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی خبر داد و گفت: البرز اولین استانی است که نسبت به راه اندازی این خبرگزاری اقدام کرده است و پایلوت کشوری در این زمینه خواهد بود.



مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز، با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی‌ها در تولید و انتشار اخبار و محتوای رسانه‌ای اظهار کرد: روابط عمومی‌ها از ظرفیت‌های مهم اطلاع‌رسانی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها هستند و تقویت تعامل، همگرایی و هم‌افزایی میان فعالان این حوزه می‌تواند به ارتقای کیفیت اخبار و انعکاس مؤثرتر اقدامات و دستاوردهای سازمان‌ها منجر شود.



وی افزود: با توجه به ضرورت توسعه فعالیت‌های تخصصی در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی و همچنین برگزاری آموزش‌های تخصصی هوش مصنوعی برای فعالان روابط عمومی، زمینه برای حرکت به‌سوی شیوه‌های نوین تولید و انتشار محتوا فراهم شده است و اکنون زمان ایجاد یک ساختار رسانه‌ای تخصصی و مستقل برای روابط عمومی‌های استان البرز فرا رسیده است.



مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز ادامه داد: در همین راستا، طرح راه‌اندازی این خبرگزاری تدوین شده و ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت آن با مدیریت واحد و رویکردی تخصصی در دستور کار قرار دارد. این مجموعه می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت هوش مصنوعی، زمینه تعامل بیشتر روابط عمومی‌ها، تبادل تجربیات و تقویت جریان تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای در استان را فراهم کند.



فرهند در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات مربوط به ساختار، اهداف و مراحل راه‌اندازی خبرگزاری تخصصی مستقل روابط عمومی‌های استان البرز به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

