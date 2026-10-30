به گزارش خبرگزاری مهر محمد باقر فرهند مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز در هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعات از پیگیری راهاندازی اولین خبرگزاری تخصصی مستقل روابط عمومیهای استان با هدف همافزایی، ارتقای تولیدات رسانهای و بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی خبر داد و گفت: البرز اولین استانی است که نسبت به راه اندازی این خبرگزاری اقدام کرده است و پایلوت کشوری در این زمینه خواهد بود.
مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز، با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومیها در تولید و انتشار اخبار و محتوای رسانهای اظهار کرد: روابط عمومیها از ظرفیتهای مهم اطلاعرسانی در دستگاهها و سازمانها هستند و تقویت تعامل، همگرایی و همافزایی میان فعالان این حوزه میتواند به ارتقای کیفیت اخبار و انعکاس مؤثرتر اقدامات و دستاوردهای سازمانها منجر شود.
وی افزود: با توجه به ضرورت توسعه فعالیتهای تخصصی در حوزه ارتباطات و اطلاعرسانی و همچنین برگزاری آموزشهای تخصصی هوش مصنوعی برای فعالان روابط عمومی، زمینه برای حرکت بهسوی شیوههای نوین تولید و انتشار محتوا فراهم شده است و اکنون زمان ایجاد یک ساختار رسانهای تخصصی و مستقل برای روابط عمومیهای استان البرز فرا رسیده است.
مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز ادامه داد: در همین راستا، طرح راهاندازی این خبرگزاری تدوین شده و ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت آن با مدیریت واحد و رویکردی تخصصی در دستور کار قرار دارد. این مجموعه میتواند با بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت هوش مصنوعی، زمینه تعامل بیشتر روابط عمومیها، تبادل تجربیات و تقویت جریان تولید و انتشار محتوای رسانهای در استان را فراهم کند.
فرهند در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات مربوط به ساختار، اهداف و مراحل راهاندازی خبرگزاری تخصصی مستقل روابط عمومیهای استان البرز بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
کرج: مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز در هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعات از راهاندازی اولین خبرگزاری تخصصی مستقل روابط عمومیهای استان در آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر محمد باقر فرهند مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز در هفته جهانی سواد رسانه ای و اطلاعات از پیگیری راهاندازی اولین خبرگزاری تخصصی مستقل روابط عمومیهای استان با هدف همافزایی، ارتقای تولیدات رسانهای و بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی خبر داد و گفت: البرز اولین استانی است که نسبت به راه اندازی این خبرگزاری اقدام کرده است و پایلوت کشوری در این زمینه خواهد بود.
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