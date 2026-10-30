۳ امتیاز برای سپاهان حیاتی بود؛ برای صحبت درباره صدرنشینی هنوز زود است

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا در نشست خبری پس از دیدار برابر خیبر خرم‌آباد اظهار کرد: فکر می‌کنم نیمه اول فوق‌العاده و باکیفیتی داشتیم و موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم. واقعاً اینکه تیمی بتواند مقابل خیبر و در ورزشگاه خانگی این تیم تا این اندازه موقعیت ایجاد کند، کار سختی است.

این برد برای من بسیار لذت‌بخش بود

وی افزود: در نیمه دوم هم نسبتاً خوب بودیم. از آنجا که خیبر با دو گل عقب بود، تلاش می‌کرد بازی کند و شانس خود را امتحان کند. البته در نیمه دوم نیز موقعیت‌هایی داشتیم که باید خیلی راحت‌تر از آن‌ها استفاده می‌کردیم و امتیاز بیشتری از این مسابقه می‌گرفتیم. متأسفانه در اواخر بازی، مقداری در سازمان دفاعی دچار مشکل شدیم و برای چند دقیقه تحت فشار قرار گرفتیم. در مجموع، این برد برای من بسیار لذت‌بخش است؛ چراکه کسب پیروزی و سه امتیاز این مسابقه برای ما بسیار حیاتی بود، اما از بازیکنانم به دلیل موقعیت‌های زیادی که از دست دادند، ناراحتم.

نویدکیا ادامه داد: فکر می‌کنم اگر در این مسابقه منطقی‌تر بازی می‌کردیم، شاید می‌توانستیم با اختلاف بیشتری به پیروزی برسیم. با این حال، خوشحالم که تیمم توانست در زمین حریف تا این اندازه موقعیت ایجاد کند. البته به همان نسبت هم در برخی صحنه‌ها اشتباهاتی داشتیم. خیبر در ضربات ایستگاهی و پرتاب‌های اوت تیم بسیار خوبی است و همواره به‌خوبی از این موقعیت‌ها استفاده کرده است. ما در چند صحنه این فرصت را در اختیار آن‌ها قرار دادیم که از چنین شرایطی بهره ببرند. باید خیلی بهتر عمل می‌کردیم تا چنین فرصت‌هایی به خیبر ندهیم. در مجموع، بازی لذت‌بخشی بود و هوا هم بسیار خوب بود.

انتقاد نویدکیا از هواداران خیبر؛ در روزهای سخت کنار تیمتان باشید

سرمربی سپاهان تصریح کرد: فکر می‌کنم این مسابقه برای هواداران بازی جذابی بود، هرچند نتیجه آن برای هواداران خیبر با شکست همراه شد. با این حال، دوست دارم از هواداران خیبر به خاطر محبتی که داشتند تشکر کنم و در عین حال، گله کوچکی هم از آن‌ها داشته باشم. زمانی که در دقیقه ۴۵ با نتیجه دو بر صفر عقب افتادند، عده‌ای ورزشگاه را ترک کردند. باید به آن‌ها بگویم که شما هوادار هستید و باید از تیم خود مراقبت کنید. نباید فکر کنید که چهار روز دیگر کسی به اندازه شما برای تیمتان دل می‌سوزاند. باید در شرایط سخت از تیم حمایت کرد؛ چراکه وقتی تیم در روند خوبی قرار دارد، چندان به حمایت نیاز ندارد. اتفاقاً در شرایط سخت است که تیم به پشتیبانی هواداران احتیاج دارد و فکر می‌کنم خیبر شایستگی این را دارد که بیشتر از آن مراقبت کنید.

سپاهان برای قهرمانی نباید چنین موقعیت‌هایی را از دست بدهد

وی خاطرنشان کرد: اینکه توانستیم در این ورزشگاه و مقابل خیبر موقعیت‌های زیادی خلق کنیم، برایم خوشحال‌کننده است، اما از دست دادن این موقعیت‌ها موضوعی است که باید بیشتر درباره آن فکر کنیم. باید بیشتر روی نقاط ضعف خود، ضربات آخر و تمرینات مربوط به آن کار کنیم تا به این شکل فرصت‌ها را به‌راحتی از دست ندهیم. اگر تیمی مثل ما می‌خواهد شانس خود را برای قهرمانی امتحان کند و تا روز آخر در جمع چهار تیم بالای جدول و در کورس قهرمانی باقی بماند، نباید چنین موقعیت‌هایی را از دست بدهد. فوتبال واقعاً گاهی بی‌رحم می‌شود؛ زمانی که شما موقعیت‌های فراوانی را از دست می‌دهید و در مقابل، یک توپ وارد دروازه‌تان می‌شود. تصور کنید در همین مسابقه یک بر صفر پیش بودیم، این تعداد موقعیت را از دست می‌دادیم و سپس چنین اتفاقی برایمان رخ می‌داد. در آن صورت، همه چیز را از دست داده بودیم. بنابراین باید درباره این موضوع بیشتر تمرین و گفت‌وگو کنیم تا بتوانیم آن را برطرف کنیم.

تشکر از هواداران خیبر بابت تشویق سپاهان

نویدکیا درباره تشویق تیم سپاهان از سوی هواداران خیبر خرم‌آباد گفت: واقعاً از هواداران خیبر ممنونم که پس از پایان بازی و با وجود شکست تیمشان، تیم مهمان و سرمربی آن را تشویق کردند. از آن‌ها بسیار سپاسگزارم. این نخستین بار در زندگی‌ام بود که چنین اتفاقی را می‌دیدم، اما امیدوارم انتقاد کوچک من را هم بپذیرند و بیشتر از تیم خود مراقبت کنند.

نویدکیا: اعضای کادر فنی حق ندارند بی‌دلیل با داور بحث کنند

سرمربی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان درباره مسائل داوری این مسابقه اظهار کرد: بازی‌های پرچالش ممکن است با چالش‌های داوری نیز همراه باشند. گاهی ممکن است ما متضرر شویم یا تیم مقابل چنین تصوری داشته باشد. این مسائل در فوتبال وجود دارد. من هم اصلاً متوجه نشدم چرا داور چهارم پس از بازی اعلام کرد که داور اصلی یکی از اعضای کادر فنی ما را اخراج کند. با این حال، به نظرم داور وظیفه خود را انجام می‌داد؛ شاید در برخی صحنه‌ها به ضرر ما و در برخی موارد به ضرر تیم حریف. اما صحنه‌های تأثیرگذاری مانند آنچه در بازی مقابل شمس‌آذر قزوین داشتیم، در این مسابقه وجود نداشت که بخواهم به آن‌ها اشاره کنم.

بخشی از این اتفاقات نیز به هیجانات مسابقه مربوط می‌شود که باید آن را درک کرد. در شرایط پرفشار، ممکن است سرمربیان و همکارانشان نتوانند به‌خوبی خود را کنترل کنند. البته در تیم من همه باید بتوانند بر رفتار خود مسلط باشند و همکارانم حق ندارند بی‌دلیل بر سر هر موضوعی بحث کنند. وظیفه آن‌ها این است که روی نیمکت بنشینند و درباره نکاتی که تصور می‌کنند می‌تواند به تیم کمک کند، به من مشاوره بدهند. تیم سرپرست دارد و وظیفه اوست که با داور چهارم یا ناظر مسابقه صحبت کند و سایر اعضا حق انجام چنین کاری را ندارند.

برای صحبت درباره صدرنشینی هنوز زود است

وی گفت: به نظر من تا پایان فصل بازی‌های زیادی باقی مانده و جدول رده‌بندی قرار است تا هفته پایانی تغییرات زیادی داشته باشد. هنوز برای صحبت درباره صدرنشینی خیلی زود است. سه تیم دیگر که با ما هم‌امتیاز هستند، هنوز بازی‌های خود را انجام نداده‌اند، اما همان‌طور که در ابتدای صحبت‌هایم گفتم، کسب این سه امتیاز برای ما بسیار حیاتی بود.