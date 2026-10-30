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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

هشدار جامعه مدرسین درباره پیامدهای حکم اعدام آیت‌الله معتوق در کویت

هشدار جامعه مدرسین درباره پیامدهای حکم اعدام آیت‌الله معتوق در کویت

قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با هشدار درباره پیامدهای حکم اعدام آیت‌الله حسین معتوق در کویت، خواستار پیگیری فوری پرونده و صیانت از جان و حقوق وی و همراهانش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی صدور حکم اعدام آیت‌الله معتوق در کویت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم ظالمانه‌ای که از سوی مقامات کویتی علیه آیت‌الله شیخ حسین معتوق (حفظه‌الله) و برادران ایشان صادر شده است، در حالی که این شخصیت‌ها از تلاشگران عرصه صیانت از جامعه اسلامی و پاسداری از وحدت امت اسلامی به شمار می‌روند، اقدامی هدفمند در راستای تعرض به علما و پیروان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) در منطقه محسوب می‌شود.

سهل‌انگاری در صدور احکام اعدام و مباح شمردن خون مسلمانان، که از بزرگ‌ترین گناهان و موجبات خشم و غضب الهی است، مسئولیتی سنگین و فوری بر عهده همگان، به‌ویژه علما و نهادهای مسئول، قرار می‌دهد تا از طریق راهکارهای مشروع و قانونی برای صیانت از جان انسان‌ها، حفظ کرامت علما، تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از هرگونه اقدامی که به ریخته شدن خون بی‌گناهان و مظلومان بینجامد، وارد عمل شوند.

ما ضمن تأکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد و زوایای صدور این حکم ظالمانه و پیگیری پرونده از مجاری قانونی و مشروع، خواستار اقدامی مسئولانه و فوری و بسیج همه ظرفیت‌ها و تلاش‌های لازم برای تضمین حقوق متهمان، پاسداشت حرمت خون انسان‌ها و تحقق عدالت بر اساس موازین شرعی و قوانین جاری هستیم.

کد مطلب 6994595

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    نظرات

    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
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      علما ومجاهدان حکم جهاد بدهند بویژه مردم کویت انتقام علمارا بگیرند
    • IR ۰۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
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      علاوه بر نهادهای حوزوی و فرهنگی و برخی سازمان های دولتی وزیر امورخارجه و وزارت متبوع بایداقدامات اساسی انجام دهند.

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