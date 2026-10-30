به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی صدور حکم اعدام آیت‌الله معتوق در کویت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم ظالمانه‌ای که از سوی مقامات کویتی علیه آیت‌الله شیخ حسین معتوق (حفظه‌الله) و برادران ایشان صادر شده است، در حالی که این شخصیت‌ها از تلاشگران عرصه صیانت از جامعه اسلامی و پاسداری از وحدت امت اسلامی به شمار می‌روند، اقدامی هدفمند در راستای تعرض به علما و پیروان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) در منطقه محسوب می‌شود.



سهل‌انگاری در صدور احکام اعدام و مباح شمردن خون مسلمانان، که از بزرگ‌ترین گناهان و موجبات خشم و غضب الهی است، مسئولیتی سنگین و فوری بر عهده همگان، به‌ویژه علما و نهادهای مسئول، قرار می‌دهد تا از طریق راهکارهای مشروع و قانونی برای صیانت از جان انسان‌ها، حفظ کرامت علما، تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از هرگونه اقدامی که به ریخته شدن خون بی‌گناهان و مظلومان بینجامد، وارد عمل شوند.



ما ضمن تأکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد و زوایای صدور این حکم ظالمانه و پیگیری پرونده از مجاری قانونی و مشروع، خواستار اقدامی مسئولانه و فوری و بسیج همه ظرفیت‌ها و تلاش‌های لازم برای تضمین حقوق متهمان، پاسداشت حرمت خون انسان‌ها و تحقق عدالت بر اساس موازین شرعی و قوانین جاری هستیم.