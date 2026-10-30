به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی پس از دیدار خیبر در برابر سپاهان درباره مسائل داوری این مسابقه، اظهار کرد: در نیمه اول، صحنه مربوط به امیرحسین فارسی از سوی کمک‌داور ویدئویی (VAR) پنالتی تشخیص داده نشد. مشابه همین اتفاق برای مسعود محبی در دیدار مقابل پرسپولیس نیز رخ داد و در آن مسابقه هم VAR این صحنه را پنالتی اعلام نکرد. از کمیته محترم داوران درخواست داریم این اتفاقات را بررسی کند.

عبدی: خیبر در نیمه دوم عملکرد خوبی داشت

وی درباره عملکرد تیم خیبر در این مسابقه گفت: تیم ما در نیمه دوم خیلی خوب بازی کرد و حتی می‌توانست عملکرد بهتری هم داشته باشد.

هواداران، سرمایه معنوی باشگاه خیبر هستند

عبدی با اشاره به رویکرد فرهنگی باشگاه خیبر تصریح کرد: باشگاه خیبر مواضع فرهنگی مشخصی دارد و نوع تفکر شخصی بنده و همچنین رویکرد باشگاه خیبر مشخص است. این تیم تاکنون هیچ‌گونه سود مالی برای ما نداشته است، اما افتخار می‌کنم که یک سرمایه معنوی به نام هوادارانمان داریم.

تشکر ویژه مالک خیبر از هوادارانی که زیر باران تیم را تنها نگذاشتند

مالک باشگاه خیبر در پایان با قدردانی از هواداران این تیم خاطرنشان کرد: از هوادارانمان تشکر می‌کنم که ۹۰ دقیقه زیر باران تیم را تشویق کردند. با تمام وجودم برای آن‌ها تلاش می‌کنم و به داشتن چنین هوادارانی افتخار می‌کنم.