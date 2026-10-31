به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ریاحینی شامگاه شنبه با تأکید بر ضرورت شکرگزاری به درگاه خداوند و بهره‌گیری از فرصت زندگی برای بندگی اظهار کرد: بندگی می‌کنیم تا زندگی کنیم و زندگی می‌کنیم تا بندگی کنیم؛ به این معنا که نباید از خداوند، یاد او و اطاعت از دستورات الهی غافل شویم و باید زندگی خود را بر اساس خواست خداوند پیش ببریم.

وی با بیان اینکه تقویت امام‌شناسی از وظایف مهم مؤمنان است، افزود: شناخت امام و نایب امام زمان(عج) نباید صرفاً به شناخت ظاهری و شناسنامه‌ای محدود شود، بلکه این شناخت باید با محبت، پذیرش قلبی و اطاعت همراه باشد.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه شناخت صحیح امام و پیروی از ایشان، جامعه را در مسیر سعادت و پیروزی قرار می‌دهد، تصریح کرد: مؤمنان وظیفه دارند امام و نایب ایشان را به‌درستی بشناسند و جایگاه و ولایت آنان را بپذیرند.

ریاحینی با اشاره به جایگاه امام معصوم و نایب امام زمان(عج) بیان کرد: امام معصوم از سوی خداوند منصوب می‌شود و پیامبر اکرم(ص) این موضوع را به مردم ابلاغ می‌کند؛ همچنین خبرگان رهبری وظیفه معرفی نایب امام زمان(عج) را بر عهده دارند.

وی با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) گفت: بسیاری از مردم در آن دوران علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) را می‌شناختند، اما ایشان را به‌عنوان امامی که اطاعت از او واجب است، نپذیرفتند.

این کارشناس مذهبی همچنین با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: این حضور با هدف حرکت در مسیر سعادت، پیروزی، عزت و سربلندی در دنیا و آخرت انجام می‌شود.

وی با تأکید بر استمرار این حضور در پیروی از امر ولی فقیه افزود: حاضران در این مسیر تا زمانی که امام و مولای آنان اراده کند، به حضور و همراهی خود ادامه خواهند داد.

ریاحینی با تأکید بر ضرورت تبعیت از نایب امام زمان(عج) تصریح کرد: اطاعت از ولایت، جامعه را به سمت قله‌های پیشرفت، عزت و سربلندی هدایت می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های نظامی کشور، نقش اطاعت‌پذیری و تلاش نیروهای نظامی در دفاع از کشور را مهم دانست و تصریح کرد: مطالعه و بهره‌گیری از سخنان امام خمینی(ره) در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ضروری است.