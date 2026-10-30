به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی ضمن خوشامدگویی به میهمانان عراقی و رؤسای عشایر خوزستان، آنان را به دلیل حضور در محضر حضرت رضا (ع) و سفر به مشهد مقدس به دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی، میهمانان ویژه این آستان دانست و اظهار کرد: ما افتخار می‌کنیم که خدمتگزار و نوکر زائران حضرت ثامن‌الحجج (ع) هستیم.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه حضرت رضا (ع) در میان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، اظهار کرد: پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) درباره دو تن از فرزندان بزرگوارشان تعبیر «پاره تن» را به کار برده‌اند؛ یکی درباره حضرت فاطمه زهرا (س) با عبارت «فاطمه بضعه منی» و دیگری درباره حضرت رضا (ع) با تعبیر «ستدفن بضعه منی بأرض طوس.»

وی افزود: ملت ایران افتخار می‌کند که پیکر مطهر ذریه رسول خدا (ص) در این سرزمین مدفون است و این موهبت را امتیازی بزرگ، مایه سعادت، عزت و استقلال کشور می‌داند.

مروی در ادامه با اشاره به پیشینه درخشان تاریخی مردم عراق، خاطرنشان کرد: مردم عراق از همان صدر اسلام و در دوران حکومت امیرالمؤمنین علی (ع)، سابقه‌ای پرافتخار در دفاع از حق و عدالت داشته‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه مردم عراق اسلام را با انتخاب و شناخت خود پذیرفتند، نه با اجبار و تحمیل، گفت: در دورانی که سرزمین عراق جزئی از قلمرو حکومت ساسانیان بود، مردم این منطقه پس از شنیدن ندای توحید و عدالت‌خواهی اسلام، خود به سوی این آیین آمدند و آن را برگزیدند. این روحیه عدالت‌طلبی، یکی از نقاط درخشان تاریخ مردم عراق است.

نقش تاریخی مردم عراق در حمایت از امیرالمؤمنین (ع)

وی با اشاره به نقش مردم عراق در دوران خلافت امیرالمؤمنین علی (ع) تصریح کرد: با وجود اینکه حضرت علی (ع) در مکه متولد شده و بیشتر عمر شریف خود را در حجاز گذرانده بودند، پس از رسیدن به خلافت، بیشترین پشتیبانی از ایشان از سوی مردم عراق صورت گرفت.

مروی با اشاره به جنگ جمل، افزود: هنگامی که نخستین جنگ بر امیرالمؤمنین (ع) تحمیل شد، گروهی از مهاجران و انصار از مدینه همراه حضرت حرکت کردند، اما آنچه موجب افزایش چشمگیر شمار سپاهیان ایشان و پیروزی جبهه حق در جنگ جمل شد، حضور مردم عراق، به‌ویژه مردم کوفه بود. بخش عمده سپاهیان امیرالمؤمنین (ع) در جنگ‌های جمل و صفین از مردم عراق بودند.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه تاریخ معاصر و تمدنی عراق نیز سرشار از افتخار و عزت است، گفت: مردم عراق، اعم از شیعه و اهل سنت، همواره در برابر ظلم و استعمار ایستادگی کرده‌اند و اجازه نداده‌اند بیگانگان بر سرنوشت این ملت بزرگ و تمدن‌ساز مسلط شوند.

تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق؛ جلوه‌ای کم‌نظیر از پیوند دو ملت

وی در ادامه، تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق را نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند عمیق ملت‌های ایران و عراق دانست و اظهار کرد: در تاریخ کمتر سابقه دارد که پیکر رهبر یک کشور در کشور دیگری با چنین عظمت و شکوهی تشییع شود.

مروی با اشاره به حضور پیروان مذاهب و ادیان مختلف در مراسم تشییع پیکر قائد شهید در عراق، از جمله شیعیان، اهل سنت، ایزدی‌ها، صابئین و مسیحیان، افزود: چه حقیقتی این جمعیت متنوع را با چنین محبت و علاقه‌ای به یکدیگر پیوند می‌دهد؟ مردم عراق با این حرکت بزرگ، برگ زرین و ماندگاری بر تاریخ پرافتخار خود افزودند.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه این همبستگی برای دشمنان اسلام قابل تحمل نیست، تصریح کرد: رهبری که به دست رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم آدم‌کش صهیونیستی به شهادت رسیده است، در کشوری دیگر و با حضور گسترده مردم از مذاهب مختلف، این‌گونه باشکوه تشییع می‌شود؛ این اتفاق برای آمریکا قابل تحمل نیست و مردم عراق با این حرکت، ضربه‌ای بزرگ به محاسبات دشمن وارد کردند.

وی هشدار داد: نباید تصور کرد دشمن در برابر این حرکت بزرگ مردم عراق بی‌تفاوت خواهد ماند. آمریکا از ابزارهای مختلف، نیروهای در اختیار و امکانات تبلیغاتی و رسانه‌ای خود استفاده خواهد کرد تا اتحاد، محبت و دلدادگی میان دو ملت ایران و عراق را از بین ببرد و آن را به کینه، اختلاف و نزاع تبدیل کند.

مروی ادامه داد: دشمن برای ایجاد اختلاف میان دو کشور به جنگ نظامی متوسل نمی‌شود؛ بلکه با تبلیغات مسموم، شایعه‌پراکنی و ایجاد ذهنیت‌های نادرست تلاش می‌کند مردم، جوانان و عشایر عراق را از هر مذهب و گرایشی نسبت به ملت ایران بدبین کند. باید مراقب این توطئه‌ها بود و اجازه نداد دشمن قدرتی را که از اتحاد دو ملت به نمایش گذاشته شده، از آنان بگیرد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: دو کشور بزرگ و متمدن با جمعیت فراوان، تمدنی تاریخی و منابع غنی خدادادی در کنار یکدیگر قرار دارند و این هم‌افزایی برای آمریکا و دشمنان اسلام قابل تحمل نیست. وظیفه ما به‌عنوان مسلمان، عمل به فرمان الهی «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و شناخت ترفندهای دشمن برای جلوگیری از تفرقه است.

توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمن و هوشیاری مردم عراق

وی با اشاره به انفجار تروریستی حرمین مطهر امامین عسکریین (ع) در سامرا اظهار کرد: هدف اصلی دشمنان از آن جنایت و بی‌حرمتی به حرم اهل‌بیت (ع)، ایجاد اختلاف و درگیری میان شیعیان و اهل سنت بود.

مروی افزود: اگر هوشیاری و هوشمندی مرجعیت عالی عراق، حضرت آیت‌الله سیستانی، و همچنین بصیرت، زیرکی و دشمن‌شناسی مردم عراق نبود، دشمنان در پی راه‌اندازی جنگی خونین و برادرکشی و مسلمان‌کشی در این کشور بودند.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: مردم عراق با هوشمندی خود اجازه ندادند دشمن به هدف شومش برسد و نقشه‌ای را که با انفجار حرم مطهر امامین عسکریین (ع) دنبال می‌کرد، خنثی کردند؛ اما آمریکا از دشمنی و توطئه‌چینی دست برنداشت.

وی با اشاره به فتنه داعش ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در توطئه انفجار سامرا، گروه جنایتکار داعش را به میدان آورد؛ گروهی که دست‌پرورده آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و به هیچ مسلمانی، اعم از شیعه و سنی، رحم نمی‌کرد. عراق مدتی درگیر این فتنه بود، اما مقاومت مردم عراق و کمک ملت ایران، نقشه دشمن را بار دیگر ناکام گذاشت.

مروی با یادآوری نقش دو فرمانده شهید، حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، در مقابله با داعش، خاطرنشان کرد: خون این دو فرمانده بزرگ، قهرمان و شجاع در عراق بر زمین ریخته شد؛ اما دشمن نتوانست از این اتفاق برای ایجاد اختلاف میان دو ملت بهره‌برداری کند، بلکه خون دو ملت ایران و عراق به یکدیگر پیوند خورد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به مقاومت مردم عراق در برابر داعش و تلاش آنان برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، تأکید کرد: آمریکا حتی پس از شکست داعش و ناکامی در توطئه‌های پیشین، دست از دشمنی برنمی‌دارد و همچنان در پی سلطه و ایجاد اختلاف است.

تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت خروج آمریکا از عراق

وی در ادامه، خاطره‌ای از دیدار مرحوم آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر حکیم با رهبر شهید انقلاب اسلامی پس از سقوط رژیم صدام نقل کرد و گفت: مرحوم آیت‌الله حکیم در آن دیدار، برای قدردانی از میزبانی چندساله ملت ایران و نیز خداحافظی و بهره‌مندی از رهنمودهای رهبر انقلاب به محضر ایشان رسیده بود.

مروی افزود: رهبر شهید انقلاب در آن جلسه توصیه‌هایی درباره ضرورت ارتباط مستمر با مردم، عشایر، مراجع، علما، حوزه‌های علمیه و جوانان عراق مطرح کردند؛ اما تأکید اصلی ایشان بر ضرورت خروج آمریکا از عراق بود.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه در آن زمان کمتر از دو سال از سقوط صدام گذشته بود، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب به آیت‌الله حکیم فرمودند که آمریکا بر همه زوایا و ارکان عراق مسلط است و اداره این کشور را در دست دارد؛ بنابراین، یکی از مسائلی که باید با جدیت و قاطعیت دنبال شود، خروج آمریکا از عراق است. ایشان تأکید کرده بودند که نباید اجازه داد پای کثیف سربازان آمریکایی در سرزمین پاک و مقدس عراق حضور داشته باشد.

وی اظهار کرد: آیت‌الله حکیم در آن دیدار پس از بیانات رهبر شهید انقلاب؛ گفت هم اکنون عراق زیر سلطه آمریکا قرار دارد و عملاً شما با آمریکا هم‌مرز هستید؛ این روحیه شجاعت شما در ایستادگی بدون ترس در برابر آمریکا چگونه است؟ رهبر شهید انقلاب در پاسخ فرمودند «آقای حکیم ما نصرت الهی را باور داریم، إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ».

مروی با بیان اینکه ملت ایران در حوادث اخیر نیز این حقیقت را تجربه کرده است، گفت: دشمن تصور می‌کرد با شهادت فرمانده کل قوا، ولی‌فقیه و فرماندهان ارشد نظامی، ایران در نهایت طی سه روز تا سه هفته سقوط خواهد کرد و سپس تجزیه می‌شود؛ چنان‌که رئیس‌جمهور آمریکا نیز این توهم خود را مطرح کرده بود.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به پیش‌بینی رهبر شهید انقلاب درباره واکنش ملت ایران در صورت تجاوز دشمن، خاطرنشان کرد: ایشان فرموده بودند اگر دشمن به این کشور حمله و تجاوز کند، خداوند این ملت را مبعوث خواهد کرد. واژه «مبعوث» تعبیر ویژه‌ای بود که ایشان کمتر به کار برده بودند.

وی ادامه داد: محاسبه دشمن این بود که با شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان ارشد، مردم دچار یأس، ناامیدی، ترس و سردرگمی می‌شوند، به خانه‌های خود پناه می‌برند و گروه‌های مخالف و نیروهای وابسته به دشمن فرصت پیدا می‌کنند با اقدامات نظامی و اغتشاش، به خیابان بیایند. دشمن حتی نیروهای مزدور خود را در مرزهای جنوب غربی و شرقی آماده کرده بود تا با عبور از مرزها به ایران حمله کنند و نیروهای نظامی کشور را درگیر مناطق مرزی سازند؛ اما برخلاف محاسبات آنان، از همان ساعات نخست اعلام شهادت رهبر انقلاب، مردم به خیابان‌ها آمدند و نه‌تنها دچار ترس و انفعال نشدند، بلکه حضور و ایستادگی خود را ادامه دادند.

مروی با اشاره به استمرار این حضور مردمی گفت: بیش از ۲۵۰ شب از این بعثت و حضور مستمر گذشته است و نه نیروهای مزدور دشمن توانستند از مرزها حرکت مؤثری انجام دهند و نه تبلیغات آمریکا توانست فریب‌خوردگان را به صحنه‌گردان حوادث داخلی تبدیل کند.

تولیت آستان قدس رضوی این پایداری را جلوه‌ای از نصرت الهی دانست و با اشاره به آیات «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» و «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ» اظهار کرد: نصرت الهی تنها به معنای فرستادن فرشتگان از آسمان یا نیروهای غیبی از زمین نیست؛ بلکه یکی از جلوه‌های آن، عطای ثبات قدم به انسان‌هاست تا بتوانند در مسیر حق ایستادگی و حرکت کنند.

وی تأکید کرد: باید نصرت الهی را باور داشته باشیم و برای خدا حرکت کنیم؛ چراکه خداوند به بندگان خود ثبات قدم می‌بخشد و با همین استقامت می‌توان در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاد.

ناکامی آمریکا در تحقق اهدافش، معیار ارزیابی نتیجه جنگ

مروی با اشاره به جنگ اخیر و رویارویی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: دو کشور اتمی، آمریکا و رژیم صهیونیستی، به یک کشور غیراتمی حمله کردند، اما به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه در ارزیابی نتیجه جنگ نباید صرفا به میزان خسارات توجه کرد، افزود: معیار پیروزی و شکست، میزان خسارت‌های واردشده نیست، بلکه باید دید طرف مهاجم تا چه اندازه به اهدافی که برای حمله در نظر گرفته بود، دست یافته است.

وی با اشاره به خسارات و تلفات انسانی واردشده به کشور تصریح کرد: دشمن خسارات زیادی به ملت ایران وارد کرد، رهبر بزرگ ما و جمعی از مردم عزیزمان را به شهادت رساند و جنایت مدرسه میناب را رقم زد. این خسارات و جنایات قابل انکار نیست؛ اما معیار نهایی ارزیابی، تحقق اهداف مهاجم است.

مروی ادامه داد: هدف آمریکا از این حمله، از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی، تجزیه ایران و ایجاد شرایطی بود که مردم ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیم شوند؛ اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد. بنابراین، بر اساس معیار رسیدن یا نرسیدن به اهداف اعلام‌شده، آمریکا در این جنگ شکست خورد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تشکیل جلسه مجلس خبرگان رهبری در شرایط جنگی گفت: درحالی‌که مراکز حساس کشور در معرض حملات دشمن قرار داشت، مجلس خبرگان تشکیل جلسه داد و رهبر جدید انقلاب اسلامی، رهبری جوان، فقیه، عالم، عادل و تربیت‌یافته در مکتب رهبر شهید انقلاب را به ملت معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد با ایجاد خلأ رهبری می‌تواند کشور را دچار فروپاشی کند، اما مجلس خبرگان در کمتر از ده روز انتخاب خود را انجام داد. این اتفاق نیز جلوه دیگری از ثبات قدم و نصرت الهی بود.

دلدادگی رهبر شهید انقلاب به حضرت رضا (ع)

مروی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به عشق و ارادت ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به حضرت رضا (ع)، خاطراتی از رفتار و حالات ایشان در سفرهای زیارتی به مشهد مقدس بیان کرد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: رهبر شهید انقلاب در دوران رهبری خود به تمام استان‌های کشور سفر رسمی داشتند و در هر استان چند روزی در میان مردم حضور پیدا می‌کردند؛ اما با وجود سفرهای مکرر به مشهد برای زیارت حضرت رضا (ع)، هیچ‌گاه سفر رسمی به این شهر نداشتند.

وی افزود: زمانی که از ایشان درخواست شد همانند سایر استان‌ها، سفر رسمی به مشهد داشته باشند و مردم این شهر نیز از دیدار و استقبال ایشان بهره‌مند شوند، پاسخ دادند «اینجا شهر امام رضاست؛ من بیایم اینجا مردم را برای استقبال خودم دعوت کنم؟ اینجا همه دل‌ها و نگاه‌ها باید متوجه حضرت رضا (ع) باشد. ادب اقتضا می‌کند که من در مشهد سفر رسمی نداشته باشم؛ اینجا امام رضا (ع) هستند».

مروی با اشاره به مشاهدات خود از حالات رهبر شهید انقلاب در سفرهای هوایی به مشهد اظهار کرد: در سفرهای بسیاری توفیق داشتم همراه ایشان باشم. هنگامی که هواپیما به سمت مشهد حرکت می‌کرد، حالات ایشان برای من بسیار قابل تأمل بود؛ گویی عاشقی به سوی معشوق خود می‌رود. نشاط، شادابی و بی‌قراری خاصی در چهره و رفتار ایشان دیده می‌شد.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد:، اما هنگام بازگشت از مشهد، حالات ایشان کاملاً متفاوت بود. یک بار در هواپیما روبه‌روی ایشان نشسته بودم و مشاهده می‌کردم که برخلاف روز گذشته که با نشاط و شادابی با همراهان گفت‌وگو می‌کردند، اکنون در گوشه‌ای نشسته و سکوت کرده‌اند. وقتی دقیق‌تر شدم، متوجه شدم اشک از زیر عینک ایشان جاری است. این میزان از عشق و علاقه به حضرت رضا (ع) در وجود ایشان موج می‌زد.

وی با اشاره به مدت اقامت رهبر شهید انقلاب در مشهد، افزود: ایشان گاهی پنج، ده و حتی بیست روز در مشهد حضور داشتند و هر روز به زیارت حضرت رضا (ع) مشرف می‌شدند؛ البته مسیری برای تشرف ایشان طراحی شده بود که هیچ‌گونه زحمت، محدودیت یا مزاحمتی برای زائران ایجاد نکند؛ چراکه ایشان تأکید داشتند به‌هیچ‌وجه نباید برای زائران محدودیتی در زیارت ایجاد شود.

مروی در ادامه با اشاره به اینکه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب سرانجام در جوار حضرت رضا (ع) آرام گرفت، اظهار کرد: ایشان همان‌گونه که آرزو داشتند در کنار امام رئوف (ع) قرار بگیرند، اکنون در جوار آن حضرت به خاک سپرده شده‌اند.