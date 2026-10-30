سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، با وجود پایداری نسبی جو در طول روز، از ساعات شب و همچنین روز شنبه در برخی ساعات افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان گلستان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته نیز در شهرستان‌های کلاله و مینودشت حدود ۲ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: در شبانه‌روز گذشته، کلاله با حداقل دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد سردترین شهرستان استان بود و بیشینه دمای ثبت‌شده در مناطق شمالی گلستان در ساعات بعدازظهر به ۲۶ درجه سانتی‌گراد رسید.

جعفری ادامه داد: برای ۲۴ ساعت آینده، دمای هوای گرگان بین ۱۴ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

وی با اشاره به تغییرات جوی روزهای آینده بیان کرد: روز یکشنبه به‌طور موقت شرایط جوی در استان پایدار می‌شود، اما از روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید، افزایش ابر و بارش باران در نقاط مختلف گلستان آغاز خواهد شد.

به گفته جعفری، فعالیت این سامانه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و بارندگی‌هایی را در سطح استان به همراه می‌آورد.