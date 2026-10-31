معرفی ادویه های ضدالتهاب که برای سلامت بهتر قلب مفید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، «میشل روتنشتاین»، متخصص تغذیه، می‌گوید: «یک رژیم غذایی ضدالتهاب با کاهش التهاب مزمن و خفیف که نقش برجسته‌ای در تجمع پلاک، سفتی شریان‌ها و آسیب به پوشش رگ‌های خونی دارد، از سلامت قلب پشتیبانی می‌کند.»

آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد مغذی گیاهی در یک رژیم غذایی ضدالتهاب نقش اساسی دارند و ادویه‌ها راهی آسان برای افزایش مواد مغذی و طعم در وعده‌های غذایی هستند. در اینجا، متخصصان تغذیه شش ادویه ضدالتهاب را که برای کاهش التهاب و حمایت از سلامت قلب عالی هستند، معرفی می کنند.

۱. دارچین

دارچین ادویه‌ای است که ارزش افزودن به رژیم غذایی را دارد. «کیتی هادلی»، متخصص تغذیه و رژیم غذایی، می‌گوید: «مشخص شده است که دارچین فشار خون، قند خون، کلسترول و نشانگرهای التهابی را بهبود می‌بخشد و آن را به ادویه‌ای فوق‌العاده برای حمایت از سلامت متابولیک و قلب تبدیل می‌کند.»

دارچین سرشار از ترکیبات زیست‌فعال مانند سینامالدئید، اسید سینامیک و سینامات است. این ترکیبات دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی قوی هستند که می‌توانند برای سلامت قلب مفید باشند.

بیشتر تحقیقات شامل مکمل‌های با دوز بالا است، بنابراین هادلی توصیه می‌کند که برای پتانسیل درمانی بیشتر، تا حد امکان از دارچین در وعده‌های غذایی استفاده کنید. در حالی که دوزهای بسیار بالای دارچین- مانند آنهایی که در مکمل‌ها یافت می‌شوند- ممکن است با داروهای ضد سرطان، نیکوتین، رقیق‌کننده‌های خون یا داروهای دیابت یا فشار خون تداخل داشته باشند، اما هنگام مصرف آن به عنوان ادویه، خطر بسیار کم است.

۲. میخک

میخک یکی دیگر از ادویه‌های خوش‌طعم است که می‌توانید برای سلامت قلب در رژیم غذایی خود بگنجانید. این گیاه حاوی چندین ترکیب فعال از جمله اوژنول، آلفا-هومولن، بتا-کاریوفیلن، اسید گالیک، کوئرستین و لوتئولین است. در میان این‌ها، اوژنول به ویژه قدرتمند است. روتنشتاین می‌گوید: «محتوای اوژنول آن‌ها ممکن است به کاهش التهاب، محافظت از رگ‌های خونی در برابر استرس اکسیداتیو و پشتیبانی از سطح کلسترول سالم کمک کند.»

روتنشتاین در ادامه می افزاید: «برای سلامت قلب، روزانه حدود یک چهارم قاشق چایخوری میخک آسیاب شده یا دو تا سه میخک کامل را در چای یا روی غذای خود بپاشید تا طعمی گرم، شیرین و کمی فلفلی داشته باشید.»

۳. سیر

مطالعات نشان می‌دهد که سیر ممکن است خطر ابتلا به بیماری قلبی را از چندین طریق کاهش دهد. روتنشتاین می‌گوید: «سیر حاوی یک ترکیب فعال به نام آلیسین است که ممکن است به کاهش فشار خون، بهبود سطح کلسترول، کاهش التهاب و محافظت از رگ‌های خونی در برابر تشکیل پلاک کمک کند.»

آلیسین زمانی تولید می‌شود که سیر خرد یا تکه تکه شود، بنابراین آماده‌سازی آن به این روش، فواید آن را به حداکثر می‌رساند. اگرچه مکمل‌های سیر به دلیل تداخلات احتمالی با داروهایی مانند رقیق‌کننده‌های خون و آسپرین همیشه توصیه نمی‌شوند، اما استفاده از سیر کامل در رژیم غذایی معمولاً بی‌خطر است. به‌علاوه، این یک روش خوشمزه برای افزودن طعم به سایر غذاهای سالم برای قلب، مانند سبزیجات و غلات کامل است.

روتنشتاین می‌گوید: «برای سلامت قلب، روزانه یک تا دو حبه سیر تازه، خرد شده یا له شده مصرف کنید.»

۴. زنجبیل

زنجبیل فراتر از طعم خود، ترکیبات ضد التهابی را به وعده‌های غذایی اضافه می‌کند. در حالی که تحقیقات متناقض است، پتانسیل آن را برای حمایت از سلامت قلب نشان می‌دهد.

روتنشتاین می‌گوید: «زنجبیل حاوی ترکیباتی به نام جینجرول و شوگاول است که می‌توانند به کاهش التهاب، حفظ سطح سالم قند خون و انسولین، بهبود گردش خون و کاهش تری‌گلیسیرید کمک کنند. برای بهره‌مندی از خواص محافظتی آن برای قلب، روزانه ۱ تا ۲ قاشق چای‌خوری زنجبیل تازه یا نصف قاشق چای‌خوری پودر زنجبیل را در چای، اسموتی‌ها یا غذاهای تفت‌داده‌شده مصرف کنید.»

۵. فلفل قرمز خرد شده

خبر خوب برای دوستداران غذاهای تند! شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد افرادی که به‌طور منظم فلفل چیلی مصرف می‌کنند، ممکن است تا ۱۷ درصد کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی باشند.

«جیمی باهام»، متخصص تغذیه، می‌گوید: «کاپسایسین، ترکیبی که باعث تندی فلفل چیلی می‌شود، می‌تواند با کاهش برخی مواد شیمیایی در بدن که محرک التهاب هستند، به کاهش التهاب کمک کند.»

کاپسایسین همچنین ممکن است تولید «نیتریک اکسید» را افزایش دهد؛ گازی که به شل شدن و گشاد شدن رگ‌های خونی کمک می‌کند.

۶. زردچوبه

این ادویه، طعم دلپذیر و ترکیبات ضد التهابی را به خورش‌ها، اسموتی‌ها و کاری‌ها اضافه می‌کند. هادلی می‌گوید: «کورکومین، ترکیبی در زردچوبه، دارای خواص ضد التهابی و آنتی‌اکسیدانی قوی است که به محافظت از رگ‌های خونی کمک می‌کند و ممکن است از کلسترول و فشار خون سالم پشتیبانی کند.»

مشخص شده است که کورکومین سطح پروتئین واکنشی C، یک نشانگر التهاب در بدن را کاهش می‌دهد. در حالی که گنجاندن زردچوبه در رژیم غذایی به طور کلی بی‌خطر است، دوزهای بالای مکمل‌های زردچوبه یا کورکومین ممکن است با داروهای ضد انعقاد، داروهای ضد دیابت یا آنتی اسیدها تداخل داشته باشند.

از آنجا که کورکومین به خودی خود جذب ضعیفی دارد، ترکیب زردچوبه با فلفل سیاه- که حاوی پیپرین است- می‌تواند به افزایش جذب آن کمک کند.

به گفته محققان، ادویه‌ها می‌توانند بدون افزایش کالری، نمک، چربی یا شکر، طعم‌های خوشمزه‌ای به غذای شما اضافه کنند. همین به تنهایی پتانسیل کاهش التهاب و در نتیجه کاهش خطر بیماری قلبی را دارد.