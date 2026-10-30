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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

سرلشکر رضایی خطاب به کشورهای اروپایی:

جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید

جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در پیامی خطاب به کشورهای اروپایی گفت: جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در پیامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به کشورهای اروپایی نوشت: همین دیروز، اروپا به کثیف‌کاری‌های رژیم صهیونیستی افتخار می‌کرد، اما امروز از میلیاردها دلاری که جنگ با ایران برایش هزینه تراشیده، به فغان آمده است.

وی افزود: وقتی برای جنایات جنگی هورا می‌کشیدید، فکرش را هم نمی‌کردید که تبعاتش دامن شما را هم بگیرد؟ جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید.

کد مطلب 6994656

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    نظرات

    • ابوالفضل بهشتی FR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
      0 0
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      آفرین سردار...👏 👏 👏
    • ب م IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      زنده باد سردار رضایی خیلی نیاز به این نوع تفکر داشتیم در مورد جنگ
    • محمدعلی IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
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      دوست داریم سردار از این مسئله که تا هفت شرط اجرا نشود مذاکره در کار نیست اگر ثابت قدم باشیم و صبر پیشه کنیم به نقل قرآن کریم حتما پیروز می شویم اما با کوتاه آمدن همه چیز خراب میشه. ملت از شما با همین فرمان راضیه

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