به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در پیامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به کشورهای اروپایی نوشت: همین دیروز، اروپا به کثیفکاریهای رژیم صهیونیستی افتخار میکرد، اما امروز از میلیاردها دلاری که جنگ با ایران برایش هزینه تراشیده، به فغان آمده است.
وی افزود: وقتی برای جنایات جنگی هورا میکشیدید، فکرش را هم نمیکردید که تبعاتش دامن شما را هم بگیرد؟ جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید.
سرلشکر رضایی خطاب به کشورهای اروپایی:
جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در پیامی خطاب به کشورهای اروپایی گفت: جنگ و ترور تاوان دارد؛ حالا نوبت شماست که تاوان پس بدهید.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در پیامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به کشورهای اروپایی نوشت: همین دیروز، اروپا به کثیفکاریهای رژیم صهیونیستی افتخار میکرد، اما امروز از میلیاردها دلاری که جنگ با ایران برایش هزینه تراشیده، به فغان آمده است.
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