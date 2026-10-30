سارق ۵۰ گرم طلا در آزادشهر پیش از فروش اموال مسروقه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیرحسام از شناسایی و دستگیری عامل سرقت طلا و جواهرات در شهرستان آزادشهر خبر داد.

وی افزود: در پی اعلام سرقت طلا و جواهرات از منزل یکی از شهروندان در یکی از روستاهای شهرستان آزادشهر، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی سارق شدند و در عملیاتی وی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف اموال سرقتی پیش از فروش آن‌ها ادامه داد: در جریان این عملیات، حدود ۵۰ گرم طلای مسروقه از متهم کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای رسیدگی به اتهام انتسابی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست هنگام تردد در معابر عمومی از به نمایش گذاشتن طلا و زیورآلات خودداری کنند تا زمینه سوءاستفاده سارقان فراهم نشود.