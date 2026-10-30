برخورد سه خودروی سواری در محور گرگان به کردکوی سه مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: این حادثه ساعت عصر جمعه، هشتم آبان‌ماه، در محور گرگان به کردکوی، بعد از محدوده روستای یساقی رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات النگ با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام داد.

حاجیلری ادامه داد: در این حادثه از مجموع شش فرد حادثه‌دیده، سه نفر مصدوم شدند که دو نفر توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر و یک نفر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله ایمن با خودروهای دیگر، از وقوع حوادث جاده‌ای پیشگیری کنند. هم‌وطنان در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲، ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.