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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

برخورد سه خودروی سواری در محور گرگان به کردکوی سه مصدوم برجا گذاشت

برخورد سه خودروی سواری در محور گرگان به کردکوی سه مصدوم برجا گذاشت

گرگان-معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از مصدومیت سه نفر در پی برخورد یک دستگاه پژو پارس با دو خودروی پراید در محور گرگان به کردکوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: این حادثه ساعت عصر جمعه، هشتم آبان‌ماه، در محور گرگان به کردکوی، بعد از محدوده روستای یساقی رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات النگ با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام داد.

حاجیلری ادامه داد: در این حادثه از مجموع شش فرد حادثه‌دیده، سه نفر مصدوم شدند که دو نفر توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر و یک نفر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله ایمن با خودروهای دیگر، از وقوع حوادث جاده‌ای پیشگیری کنند. هم‌وطنان در صورت بروز حوادث و نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲، ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6994683

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