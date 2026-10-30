وزیری: قدرت و مقاومت، ضامن حفظ استقلال و عزت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم سنندج، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد: ایران سرزمینی با پیشینه‌ای دیرینه و متشکل از اقوام و فرهنگ‌های گوناگون است که هویت ملی آن ریشه در تاریخ و همبستگی مردم دارد.

وی با بیان اینکه ایران یک پروژه ملی و متعلق به مردم است، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم نقش اصلی را در تعیین سرنوشت کشور بر عهده گرفتند و امروز نیز با حضور و همراهی خود نشان داده‌اند که در دفاع از استقلال و تمامیت سرزمینی ایران جدی هستند.

وزیری با اشاره به پیشرفت‌های علمی و دفاعی کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: توانمندی‌های تولیدی و دانش بومی ایران، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری و دفاعی، حاصل سال‌ها تلاش و مجاهدت متخصصان داخلی است و این ظرفیت‌ها با فشار و تهدید نظامی از بین نمی‌رود.

وی ادامه داد: یکی از آثار مهم این مسیر، تقویت خودباوری در جامعه ایرانی و فرو ریختن دیوار خودکم‌بینی است؛ موضوعی که به گفته وی، در شرایط کنونی و با مشاهده توانمندی‌های نیروهای داخلی بیش از گذشته آشکار شده است.

قدرت و مقاومت؛ مؤلفه‌های حفظ استقلال

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با تأکید بر اینکه دشمنان با استقلال و اقتدار ایران سازگاری ندارند، گفت: میزان همبستگی و همراهی مردم ایران، یکی از موضوعاتی است که دشمنان را نگران کرده است.

وزیری با اشاره به تحولات منطقه و اهمیت راهبردی تنگه هرمز و باب‌المندب اظهار کرد: این گذرگاه‌ها صرفاً نقاطی جغرافیایی نیستند، بلکه در معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان نقش دارند و تحولات پیرامون آنها می‌تواند بر اقتصاد جهانی اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی نمی‌توان صرفاً با تکیه بر گفت‌وگو و دیپلماسی از منافع ملی دفاع کرد، افزود: در دنیایی که قدرت‌های بزرگ به منافع خود اولویت می‌دهند، برخورداری از توان دفاعی و قدرت بازدارندگی برای حفظ استقلال کشور ضروری است.

وزیری با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری روحیه مقاومت در جامعه ایرانی بیان کرد: فهم مردم ایران از مفاهیمی مانند استقلال، عزت و ایستادگی، با آموزه‌های عاشورا و مؤلفه‌های هویت ملی پیوند خورده است.

وی خاطرنشان کرد: تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی مردم در برابر فشارها و دشواری‌ها را باید در همین پشتوانه‌های فرهنگی و اعتقادی جست‌وجو کرد؛ چراکه فرهنگ عاشورا به مردم آموخته است که در برابر ظلم و زیاده‌خواهی سر خم نکنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان همچنین با یادآوری نام شماری از شخصیت‌ها و مجاهدان تاریخی کردستان، از جمله سردار بایندور، محمدمرادخان شناوره، فاطمه‌خانم گلاخی و سنجرخان وزیری، تأکید کرد: تاریخ این سرزمین سرشار از نمونه‌های ایستادگی در برابر سلطه بیگانگان است.

حضور مردم؛ عامل تعیین‌کننده در آینده ایران

وی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و برنامه‌های ملی گفت: همراهی و حضور مستمر مردم در صحنه، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری آنان در قبال سرنوشت کشور و دفاع از استقلال ایران است.

وزیری با بیان اینکه پشت کردن به وطن و همراهی با دشمن هیچ‌گاه به آبادانی کشور منجر نمی‌شود، افزود: کسانی که در بزنگاه‌های تاریخی در کنار دشمن قرار می‌گیرند، در نهایت در حافظه تاریخی ملت‌ها جایگاه مثبتی نخواهند داشت.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت حضور و مشارکت مردم در تعیین آینده کشور اظهار کرد: ایران می‌تواند از دل بحران‌ها فرصت‌هایی برای تقویت جایگاه خود در نظم آینده جهان ایجاد کند، اما تحقق این هدف به همدلی، همراهی و پشتیبانی مردم وابسته است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از رهبری و حفظ وحدت ملی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم روحیه مقاومت و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، ایران در مسیر اقتدار، استقلال و اثرگذاری بیشتر در معادلات جهانی حرکت کند.