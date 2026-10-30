امام جمعه رودسر: حضور مردم پشتوانه اصلی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری، شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری دویست‌وچهل‌وچهارمین اجتماع مردم لنگرود، با اشاره به مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قدرت کشور تنها به توان موشکی و نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ایمان، بصیرت و حضور مردم از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام است.

امام جمعه رودسر با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ایشان به ما آموختند که در دفاع از ولایت و حمایت از مردم، اهل ایثار و فداکاری باشیم و اختلاف سلیقه‌ها نباید وحدت جامعه را خدشه‌دار کند.

وی با اشاره به روایت امام موسی کاظم (ع) درباره پذیرش سختی‌ها برای حفظ شیعیان افزود: پیشوایان دینی همواره الگوی فداکاری برای مردم بوده‌اند و امروز نیز باید جان‌فدای ولایت و خدمتگزار مردم باشیم.

مطالبه‌گری در کنار حمایت از مسئولان

ابراهیمی نوری با تأکید بر حق مردم در مطالبه‌گری تصریح کرد: در کنار بیان مطالبات به‌حق، نباید تلاش مسئولان برای حل مشکلات مردم را نادیده گرفت؛ بلکه باید از اقدامات سازنده و برنامه‌های انقلابی حمایت کرد.

وی با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت یمن بیان کرد: تجربه یمن نشان داده است که ایمان و ایستادگی می‌تواند معادلات قدرت را تغییر دهد و قدرت‌های بزرگ را با چالش مواجه کند.

امام جمعه رودسر با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و باب‌المندب افزود: اهمیت این گذرگاه‌های راهبردی در تحولات اخیر بیش از گذشته آشکار شده و حتی قدرت‌های غربی نیز به تأثیرگذاری آن‌ها در معادلات جهانی اذعان دارند.

موضع ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر نمی‌کند

ابراهیمی نوری با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد: تغییر افراد و دولت‌ها در آمریکا، تغییری در نگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد نخواهد کرد و مسیر مقابله با سلطه‌طلبی و حمایت از مقاومت ادامه خواهد داشت.

وی با یادآوری سخنان رهبر شهید انقلاب درباره تحریم متقابل قدرت‌های غربی گفت: امروز اهمیت آن پیش‌بینی و ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته نمایان شده است.

امام جمعه رودسر در پایان با تأکید بر نقش ایمان، بیان کرد: بصیرت و حضور مردم در استمرار مسیر انقلاب ابراز قدرت کشور است و این استقامت و همبستگی تا فراهم شدن زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باید ادامه یابد.