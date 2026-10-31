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۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۶

موانع میزبانی چوکای تالش در ورزشگاه پوریای ولی برطرف شد

موانع میزبانی چوکای تالش در ورزشگاه پوریای ولی برطرف شد

تالش- رئیس اداره ورزش و جوانان تالش از رفع نواقص ورزشگاه پوریای ولی و تأیید شرایط میزبانی این ورزشگاه برای دیدارهای خانگی تیم فوتبال چوکای تالش در رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور خبر داد.

فرهاد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رفع موانع میزبانی چوکای تالش در ورزشگاه پوریای ولی اظهار کرد: با پیگیری‌های فرماندار تالش و مساعدت مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان، اقدامات لازم برای برطرف کردن نواقص و مشکلات این ورزشگاه با جدیت دنبال شد و به نتیجه رسید.

وی با بیان اینکه حضور چوکای تالش در رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و میزبانی از این تیم در حضور هواداران پرشور تالشی اهمیت زیادی دارد، افزود: در همین راستا، رفع نواقص اعلام‌شده و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز ورزشگاه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان تالش ادامه داد: پس از انجام اقدامات اصلاحی، محمودزاده، رئیس مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور، با حضور در ورزشگاه پوریای ولی از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و پس از بررسی امکانات و شرایط موجود، رفع نواقص و آمادگی ورزشگاه برای میزبانی مسابقات را تأیید کرد.

رحیمی با ابراز خرسندی از فراهم شدن شرایط میزبانی چوکای تالش در ورزشگاه پوریای ولی معروف به قلعه عقاب‌ها گفت: با رفع موانع موجود، بار دیگر امکان حضور نماینده فوتبال تالش در خانه و در کنار هواداران پرشور این تیم فراهم شده است.

وی با اشاره به نقش حمایت هواداران در تقویت روحیه بازیکنان تصریح کرد: میزبانی در ورزشگاه خانگی می‌تواند زمینه‌ساز حمایت بیشتر تماشاگران از تیم و تقویت انگیزه بازیکنان در رقابت‌های پیش‌رو باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان تالش در پایان ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تأمین امکانات مورد نیاز، از هفته‌های آینده شرایط مناسبی برای میزبانی از تیم‌های میهمان فراهم شود و ورزشگاه پوریای ولی میزبان شایسته‌ای برای رقابت‌های فوتبال و هواداران چوکای تالش باشد.

کد مطلب 6994694

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