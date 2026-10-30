امام جمعه گناوه: حضرت زهرا (س) عوامل انحراف جامعه اسلامی را تبیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی جمعه‌شب در اجتماع حماسی مردم گناوه در جوار یادمان شهدای گمنام این شهر، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و ایام فاطمیه، اظهار کرد: خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) یکی از ماندگارترین آثار صدیقه طاهره(س) و شناسنامه اعتقادی شیعه است که مبانی اعتقادی، معارف دینی و حقیقت امامت و ولایت در آن به روشنی تبیین شده است.

امام جمعه گناوه با اشاره به عظمت علمی و محتوایی خطبه فدکیه افزود: این خطبه از نظر فصاحت، بلاغت و عمق معارف چنان جایگاه والایی دارد که حتی افرادی خارج از مکتب تشیع نیز با شنیدن فرازهایی از آن به عظمت کلام حضرت زهرا(س) پی برده و به حقیقت مکتب اهل‌بیت(ع) گرایش پیدا کرده‌اند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با این میراث ارزشمند گفت: همان‌گونه که آیت‌الله جوادی آملی نیز بر آن تأکید دارند، خطبه فدکیه باید به‌عنوان یکی از متون آموزشی مورد توجه قرار گیرد تا نسل جوان با اعتقادات شیعه و معارف عمیق حضرت زهرا(س) آشنا شود.

دفاع حضرت زهرا(س) از فدک، دفاع از امامت و ولایت بود

امام جمعه گناوه با اشاره به چرایی ایراد خطبه فدکیه از سوی حضرت زهرا(س) اظهار کرد: یکی از جلوه‌های مبارزه با ظلم و انحراف، استکبار و طاغوت موضع‌گیری صریح حضرت صدیقه طاهره(س) است؛ زمانی که حق ایشان درباره فدک مورد تعرض قرار گرفت، برای دفاع از حق خود و امیرالمؤمنین علی (ع) به مسجد پیامبر(ص) رفتند و در جمع مهاجران و انصار سخن گفتند.

وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین علی (ع) درباره فدک در نامه ۴۵ نهج‌البلاغه افزود: امیرالمؤمنین علی (ع) در این نامه به موضوع فدک اشاره می‌کنند و نشان می‌دهند که مسئله صرفاً یک دارایی و باغ نبود، بلکه موضوعی فراتر از یک اختلاف مالی و مرتبط با حق و حقیقت بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: حضرت زهرا(س) با حضور در مسجد پیامبر(ص) و ایراد خطبه‌ای روشنگرانه، در حقیقت از مسیر امامت و ولایت دفاع کردند.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در قرآن کریم بیان کرد: ایشان مصداق آیات مهمی همچون آیه تطهیر و مباهله هستند و سوره کوثر نیز به‌عنوان نشانه‌ای از خیر کثیر الهی که به پیامبر اکرم(ص) عطا شده، جایگاه ویژه‌ای دارد و خیر کثیر حضرت زهرا (س)و نسل ایشان است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: برکت نسل پیامبر(ص) و استمرار هدایت در طول تاریخ، از جلوه‌های خیر کثیر الهی است و نسل حضرت زهرا(س) در طول تاریخ، این حقیقت را نشان داده‌اند و رهبر معظم انقلاب ، امام شهید امت، امام راحل و مراجع بزرگوار از نسل کوثر و همه از خیر کثیر فاطمه (س) هستند.

حضرت زهرا(س) با خطبه فدکیه اتمام حجت کردند



حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به فرازی از خطبه فدکیه و معرفی حضرت زهرا(س) در ابتدای سخنان خود گفت: حضرت در برابر مردم فرمودند «ایها الناس، اعلموا أنی فاطمة و أبی محمد»؛ یعنی ای مردم، بدانید من فاطمه هستم و پدرم، حضرت محمد(ص) است.

وی افزود: این معرفی برای آن بود که مردم بدانند گوینده این سخنان دختر پیامبر اکرم(ص) است و نسبت و جایگاه ایشان را فراموش نکنند. حضرت زهرا(س) با این بیان در پی اتمام حجت با جامعه اسلامی بودند.

امام جمعه گناوه با اشاره به بخش دیگری از این خطبه اظهار کرد: حضرت زهرا(س) تأکید می‌کنند که سخن نادرست نمی‌گویند و از مسیر حق تجاوز نمی‌کنند؛ این فراز نشان‌دهنده استواری، صداقت و اطمینان ایشان در دفاع از حقیقت است.

وی با بیان اینکه رضایت و خشم حضرت زهرا(س) معیار مهمی در شناخت حق و باطل است، افزود: پیامبر اکرم(ص) بارها حضرت فاطمه (س) را ملاک حق و باطل معرفی و فرمودند خشنودی فاطمه، خشنودی من و خشم او خشم من است و این بیان نشان‌دهنده جایگاه والای ایشان نزد خداوند و پیامبر(ص) است.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: بر اساس آموزه‌های دینی ، آزار حضرت زهرا(س) با آزار پیامبر اکرم(ص) پیوند دارد و خداوند در قرآن کریم نیز کسانی که پیامبرش را آزار می‌دهند، به عذاب الهی وعده داده است و لذا رضایت خدا در رضایت فاطمه (س) و خشنودی خدا در خشنودی او است و آزار ایشان آزار خدا و پیامبر خداست و ملاک حق و باطل حضرت زهرا (س) است .

پنج عامل انحراف مسلمانان از مسیر امامت و ولایت از دیدگاه حضرت زهرا (س)

امام جمعه گناوه با اشاره به محتوای سیاسی و اجتماعی خطبه فدکیه اظهار کرد: برای شناخت بهتر تحلیل حضرت زهرا(س) از حوادث پس از رحلت پیامبر(ص)، باید تفاوت دوران تنزیل و دوران تأویل را بشناسیم.

وی توضیح داد: دوران تنزیل، عصر حضور پیامبران الهی است که با پیامبر خاتم حضرت محمد(ص) به پایان رسید؛ اما دوران تأویل به دوره امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع) مربوط می‌شود.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: در دوران تنزیل، دشمنان پیامبر(ص) عمدتاً آشکارا در برابر اسلام موضع می‌گرفتند و کفر آنها آشکار بود ، اما در دوران تأویل، تشخیص جریان‌های نفاق و شناخت جبهه حق و باطل دشوارتر شد؛ از همین رو امیرالمؤمنین(ع) در خطبه ۱۷۳ نهج‌البلاغه بر ضرورت بصیرت و صبر برای حمل پرچم حق تأکید می‌کنند.

وی با بیان اینکه نخستین عامل انحراف جامعه اسلامی از مسیر امامت و ولایت از دیدگاه حضرت زهرا (س) را گسترش و آشکار شدن نفاق بود،گفت: حضرت زهرا(س) در خطبه فدکیه با اشاره به آشکار شدن منافقان پس از رحلت پیامبر(ص)، اولین عامل انحراف مسلمانان از خط امامت و ولایت را آشکار شدن منافقان و خط نفاق معرفی می‌کنند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه منافقان در زمان پیامبر(ص) امکان بروز آشکار اندیشه‌های خود را نداشتند، افزود: پس از رحلت پیامبر(ص)، جریان نفاق فرصت پیدا کرد تا در برابر مسیر امامت و ولایت قرار گیرد و در تحولات جامعه اسلامی نقش‌آفرینی کند.

وی دومین عامل از دیدگاه حضرت زهرا (س) را کمرنگ شدن ارزش‌های دینی و جایگزین شدن ضد ارزش‌ها به جای ارزش‌های اسلامی عنوان کرد و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) با تعبیر «وَسَمَلَ جِلْبَابُ الدِّینِ» به این معنا که ارزش‌های دینی در جامعه تضعیف و کمرنگ شد و برخی ضد ارزش‌ها جایگاه پیدا کردند.

حجت الاسلام رکنی حسینی، سومین عامل انحراف مسلمانان از خط امامت و ولایت از دیدگاه حضرت زهرا را میدان‌داری فرصت‌طلبان عنوان کرد و افزود: افرادی که در دوران سختی و مبارزه در کنار پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) حضور مؤثری نداشتند، پس از شهادت پیامبر(ص) فرصت را برای حضور در صحنه و تأثیرگذاری بر تحولات جامعه مناسب دیدند.

وی چهارمین عامل را سکوت افراد آگاه و خواص جامعه برشمرد و گفت: سکوت در برابر انحراف و حوادثی که مسیر جامعه را تغییر می‌دهد، می‌تواند به تقویت جریان‌های نادرست منجر شود.

امام جمعه گناوه پنجمین عامل را فتنه‌گری و ایجاد فضای تهدید و نگرانی در جامعه از دیدگاه حضرت فاطمه (س) دانست و افزود: جریان‌های فتنه‌گر با طرح تهدیدهای خارجی و خطرهای داخلی، تلاش کردند تصمیم‌گیری درباره مسئله خلافت را ضروری و فوری جلوه دهند و از این طریق مسیر جامعه اسلامی را از امامت به سمت خلافت منحرف کنند.

فاصله گرفتن از سبک زندگی فاطمی، زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س) اظهار کرد: امروز یکی از دغدغه‌های مهم جامعه، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی است و بخشی از این مشکلات به فاصله گرفتن از مکتب و سبک زندگی فاطمی بازمی‌گردد.

وی افزود: اگر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما رنگ و بوی فاطمی و علوی داشته باشد، بسیاری از آسیب‌هایی که امروز جامعه با آن مواجه است، کاهش پیدا می‌کند.

امام جمعه گناوه با اشاره به افزایش اختلافات و طلاق در خانواده‌ها بیان کرد: نمی‌توان تنها از نام و جایگاه حضرت زهرا(س) سخن گفت، اما در زندگی خانوادگی از سیره و رفتار ایشان فاصله داشت.

وی گفت: هنگامی که پیامبر اکرم(ص) از امیرالمؤمنین(ع) درباره زندگی با حضرت زهرا(س) سؤال کردند، ایشان فرمودند« فاطمه بهترین یاور من در مسیر اطاعت خداوند است».



حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: حضرت زهرا(س) در زندگی مشترک خود با امیرالمؤمنین(ع) بر سه محور صداقت، امانت‌داری و اطاعت پذیری پایبند بودند و این اصول باید در زندگی خانواده‌های امروز نیز مورد توجه قرار گیرد.



وی تأکید کرد: بسیاری از اختلافات خانوادگی و فروپاشی زندگی مشترک از بی‌اعتمادی، دروغ و خیانت ناشی می‌شود؛ بنابراین اگر صداقت، امانت‌داری و همراهی در مسیر اطاعت الهی در خانواده‌ها نهادینه شود، می‌توان ازبسیاری از این آسیب‌ها جلوگیری کرد.

