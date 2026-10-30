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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱:۰۷

واکنش دیپلمات ایرانی به اظهارات نخست‌وزیر انگلیس درباره موضوع هسته‌ای

واکنش دیپلمات ایرانی به اظهارات نخست‌وزیر انگلیس درباره موضوع هسته‌ای

ناصر کنعانی در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر انگلیس درباره توافق هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز، از آنچه تلاش استعمارگران برای خلع ملت‌ها از ابزار قدرت خواند، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزایر در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی به اظهارات نخست‌وزیر انگلیس درباره توافق برای از بین بردن توانمندی هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز واکنش نشان داد.

کنعانی صحبت‌های نخست‌وزیر انگلیس را نقل کرد که گفته است: «ما خواهان توافقی هستیم که توانمندی هسته‌ای ایران را از بین ببرد و بازگشایی کامل تنگه هرمز را تضمین کند.»

سفیر ایران نوشت: «بله، استعمارگران قدیم و جدید به چیزی کمتر از این رضایت نمی‌دهند؛ آنها در پی خلع ملت‌ها از هرگونه ابزار قدرت هستند تا در نهایت، آنها را به‌طور کامل ببلعند!»

کد مطلب 6994700

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    نظرات

    • مجید کریمی NL ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
      پاسخ
      دوران تعیین تکلیف برای ملت‌های مستقل از پشت میزهای لندن به پایان رسیده است. امنیت و توافق با احترام متقابل به دست می‌آید، نه با تهدید و تحمیل اراده بر دیگران

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