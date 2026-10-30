یمن ادعای عربستان درباره سرنگونی پهپاد در آسمان مدینه منوره را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که هیچ عملیاتی به سمت عمق خاک عربستان انجام ندادند.

نیروهای مسلح یمن در واکنش به ادعای عربستان مبنی بر سرنگونی یک فروند پهپاد در آسمان مدینه، این ادعا را ادامه «دروغ‌پردازی گسترده» عربستان علیه یمن خواند.

در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است: تهمت‌های عربستان علیه ملت عزیز و نیروهای مسلح مجاهد ما دیگر در جهان خریداری ندارد.

این نیروها همچنین ادعاهای مطرح‌شده علیه یمن را نشانه ورشکستگی اخلاقی و ارزشی، پستی و انحطاط» حکومت سعودی دانستند.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه یمن نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دروغ‌پردازی گسترده» حکومت سعودی اهداف آن را محقق نخواهد کرد، بلکه نیت‌های پنهان این کشور در قبال مقدسات اسلامی را آشکار می‌سازد.

این وزارتخانه افزود: ادامه ادعاهای عربستان درباره هدف قرار گرفتن اماکن مقدس، با هدف سرپوش گذاشتن بر ناکامی این کشور در حفاظت از تأسیسات نفتی خود و شکست‌هایی صورت می‌گیرد که به نیروهای مزدور آن وارد شده است.

وزارت امور خارجه یمن همچنین اعلام کرد که این ادعاها برای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های روزانه عربستان از جمله کشتار زنان و کودکان و هدف قرار دادن غیرنظامیان مطرح می‌شود.

در پایان این بیانیه آمده است که حکومت سعودی با این بهتان می‌کوشد ساده‌لوحان و غافلان از منتسبان به امت اسلامی را به باتلاقی بکشاند که خود در آن گرفتار شده است.