https://mehrnews.com/x3dtg7 ۹ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۲ کد مطلب 6994706 استانها گلستان استانها گلستان ۹ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۲ کلاله همچنان پای کار وطن؛ حضور شبانه مردم در میدان کلاله- مردم شهرستان کلاله با برگزاری تجمع شبانه، جلوهای از حضور و همراهی اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6994706 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهلوچهارمین شب تجمعات زنجانیها در میدان دفاع از وطن ۲۴۴ شب اتحاد و همدلی مردم مبعوث شده سلماس در خیابان اجتماع ۲۴۴ مردم ارومیه در شبهای مقاومت ملی در سنگر خیابان دویست و چهل و چهارمین شب تجمعات مردم البرز موج ۲۴۴ حضور مردم اراک با همخوانی قطعهحماسی «بایدبرخاست» اجتماع حماسی مردم شهرستان محلات در شب ۲۴۴ تجدید میثاق با رهبری امام جمعه رودسر: حضور مردم پشتوانه اصلی نظام است برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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