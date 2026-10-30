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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۲

کلاله همچنان پای کار وطن؛ حضور شبانه مردم در میدان

کلاله همچنان پای کار وطن؛ حضور شبانه مردم در میدان

کلاله- مردم شهرستان کلاله با برگزاری تجمع شبانه، جلوه‌ای از حضور و همراهی اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6994706

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