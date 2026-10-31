طرح جامع نیروهای مسلح ایران برای پاسخی گسترده به هر تجاوزی آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد امنیتی ـ سیاسی منطقه‌ای در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد که طرح جامع و به‌روزشده نیروهای مسلح ایران تکمیل شده و اکنون به‌طور کامل آماده اجراست.

این مقام که به تابعیت و مقام آن هیچ اشاره ای نشده است، افزود: طرح عملیاتی و اجرایی ایران بر پاسخ به هرگونه تجاوز نظامی تأکید دارد و تصمیم برای ارائه پاسخی فراگیر و بسیار گسترده، قطعی است.

وی تصریح کرد: تهران اطمینان دارد که دشمنان ایران و حامیان منطقه‌ای آن‌ها، بیش از هر زمان دیگری از ابعاد و شدت پاسخ ایران غافلگیر خواهند شد.

این مقام ارشد همچنین هشدار داد که در صورت اقدام دشمن به انجام عملیات تروریستی، فهرست اهداف مشروع ایران مشابه فهرست پیشین و حتی گسترده‌تر از آن خواهد بود.

به گفته وی، پاسخ فوری و گسترده ایران، تأسیسات، مراکز و مقرهای سیاسی متعلق به دشمن و حامیان منطقه‌ای آن را نیز در بر خواهد گرفت.

این مقام در پایان خطاب به کشورهای منطقه هشدار داد: کسانی که در کاخ‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند، نباید اجازه دهند از خاک آن‌ها برای کمک به آمریکایی‌ها در هدف قرار دادن خانه همسایه بزرگشان استفاده شود.