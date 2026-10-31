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۹ آبان ۱۴۰۵، ۴:۴۰

مقام ارشد منطقه ای:

طرح جامع نیروهای مسلح ایران برای پاسخی گسترده به هر تجاوزی آماده است

طرح جامع نیروهای مسلح ایران برای پاسخی گسترده به هر تجاوزی آماده است

یک مقام ارشد امنیتی ـ سیاسی منطقه‌ای به شبکه المیادین گفت: طرح جامع و به‌روزشده نیروهای مسلح ایران تکمیل شده و برای اجرا آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد امنیتی ـ سیاسی منطقه‌ای در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد که طرح جامع و به‌روزشده نیروهای مسلح ایران تکمیل شده و اکنون به‌طور کامل آماده اجراست.

این مقام که به تابعیت و مقام آن هیچ اشاره ای نشده است، افزود: طرح عملیاتی و اجرایی ایران بر پاسخ به هرگونه تجاوز نظامی تأکید دارد و تصمیم برای ارائه پاسخی فراگیر و بسیار گسترده، قطعی است.

وی تصریح کرد: تهران اطمینان دارد که دشمنان ایران و حامیان منطقه‌ای آن‌ها، بیش از هر زمان دیگری از ابعاد و شدت پاسخ ایران غافلگیر خواهند شد.

این مقام ارشد همچنین هشدار داد که در صورت اقدام دشمن به انجام عملیات تروریستی، فهرست اهداف مشروع ایران مشابه فهرست پیشین و حتی گسترده‌تر از آن خواهد بود.

به گفته وی، پاسخ فوری و گسترده ایران، تأسیسات، مراکز و مقرهای سیاسی متعلق به دشمن و حامیان منطقه‌ای آن را نیز در بر خواهد گرفت.

این مقام در پایان خطاب به کشورهای منطقه هشدار داد: کسانی که در کاخ‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند، نباید اجازه دهند از خاک آن‌ها برای کمک به آمریکایی‌ها در هدف قرار دادن خانه همسایه بزرگشان استفاده شود.

کد مطلب 6994712

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    نظرات

    • صادق IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
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      دشمنان ومتجاوزان خوش خیال اکنون دیگرخطری برای ایران ندارندچون مبارزه ومقاومت وشجاعت ایرانیان رادیده اندوپی برده اندملتی که شهادت دارد،اسارت ندارد.ایران یک قدرت مطرح درمنطقه است وبه هرتجاوزیادخالت شیاطین نگون بخت پاسخ سنگینی خواهدداد
    • IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
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      همه رو بزنید بهترین کار همینه حتی به نظرم نباید آذربایجان و ترکیه و ... هم فکر کنند کارهای موزیانشون بدون تاوان میماندو بخصوص اون امارات!

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