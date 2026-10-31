به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام هواشناسی طی روزهای جاری، استان مرکزی تحت تأثیر سامانه بارشی قرار دارد به گونه‌ای که طی امروز شنبه، در برخی مناطق احتمال وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش بادهای نسبتاً شدید وجود دارد.

اگرچه بارش‌ها در مجموع با شدت بسیار بالا همراه نخواهند بود، اما به دلیل ماهیت رگباری سامانه، احتمال وقوع بارش‌های نقطه‌ای و موقت در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، تداوم عبور امواج کم‌دامنه بارشی از کشور طی هفته جاری، موجب تداوم بارش‌های رگباری در برخی ساعات از روز یکشنبه تا سه شنبه در استان مرکزی خواهد شد.