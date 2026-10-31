به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در پاسخ به کانادا که ترامپ آن را ایالت ۵۱ا آمریکا می‌خواند، نوشت: امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد؛ بااین‌حال، با وجود شواهد تاریخی گسترده، واقعیت‌های جغرافیایی و اسناد مستند درباره ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک، همچنان مدعی مالکیت این جزایر ایرانی است؛ جزایری که پیشینه تعلق آن‌ها به ایران به هزاران سال پیش از تأسیس این فدراسیون بازمی‌گردد. نکته قابل‌توجه اینکه نخست‌وزیر کانادا نیز تصمیم گرفته است این ادعای بی‌اساس را تکرار کند!



وی افزود: کانادا، بیش از هر کشور دیگری، باید اهمیت تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را درک کند؛ چراکه تاریخ این کشور با حمله آمریکا در جریان جنگ سال ۱۸۱۲، انتشار بیانیه الحاق مونترال در سال ۱۸۴۹ و در سال‌های اخیر، تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ مبنی بر تبدیل کانادا به پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا گره خورده است.



بقائی ادامه داد: کشوری که بیش از دو قرن برای دفاع از تمامیت ارضی خود در برابر جاه‌طلبی‌های همسایه جنوبی‌اش تلاش کرده است، چگونه می‌تواند در یک مناقشه ساختگی جانب یکی از طرف‌ها را بگیرد و از ادعای ارضی بی‌اساسی حمایت کند که مصداق ماجراجویی خطرناک است؟



وی خاطرنشان کرد: آیا تمامیت ارضی و احترام به واقعیت‌های تاریخی و حقوقی، اصلی بنیادین برای کاناداست یا این اصول تنها زمانی اهمیت دارند که حاکمیت خود این کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد؟



او در پایان اشاره داشت: آیا کانادا متوجه نیست که با چنین اقدامی، در واقع شاخه‌ای را قطع می‌کند که خود بر آن نشسته است؟