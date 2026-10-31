به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که شهرستان قطابر در استان صعده در شمال یمن هدف حملات توپخانهای ائتلاف سعودی قرار گرفته است.
همچنین این شبکه از چندین حمله هوایی به شهرستان الشمایتین در استان تعز در جنوب غربی یمن خبر داد.
رسانههای وابسته به انصارالله یمن از حملات ائتلاف سعودی به مناطقی از یمن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که شهرستان قطابر در استان صعده در شمال یمن هدف حملات توپخانهای ائتلاف سعودی قرار گرفته است.
همچنین این شبکه از چندین حمله هوایی به شهرستان الشمایتین در استان تعز در جنوب غربی یمن خبر داد.
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