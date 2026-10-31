هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به یکی از چالش‌های داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی، اشاره کرد و گفت: سبدفروشی دارو یکی از مشکلات قابل توجه داروخانه‌ها است.

وی از داروخانه‌ها به عنوان حلقه آخر زنجیره تأمین دارو نام برد و افزود: هر گونه اختلال در خدمت رسانی داروخانه‌ها، تامین دارو را برای مردم با مشکل مواجه می‌سازد.

احمدی ادامه: دارو یک کالای استراتژیک تلقی می‌شود و داروخانه برای تأمین داروهای مورد نیاز بیماران، نباید در تنگنای خرید دارو قرار بگیرد. در حالی که برخی شرکت‌های پخش، با سبد فروشی دارو؛ داروخانه‌ها را دچار مشکل ساخته‌اند.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: اینکه در کنار خرید دارو، مجبور شوید مکمل یا سایر اقلام دارویی را خریداری کنید؛ اصلا قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

احمدی، خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع سبد فروشی دارو شد.

وی در ادامه، یکی دیگر از چالش‌های داروخانه‌ها را فروش نقدی دارو عنوان کرد و گفت: در حالی که مطالبات داروخانه‌ها با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شود، چرا باید دارو را نقدی خریداری کنند. این موضوع، فشار مالی عدیده‌ای به داروخانه‌ها تحمیل می کند و باعث می شود موسس داروخانه از سرمایه شخصی یا دریافت وام، برای خرید استفاده کند.

احمدی اظهار داشت: در چنین شرایطی که داروخانه‌ها با مشکلات نقدینگی مواجه هستند، انتظار می‌رود شرکت‌های پخش نیز با داروخانه‌ها همراهی کنند.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: توان مالی داروخانه‌ها حد و مرزی دارد و تداوم این وضعیت می‌تواند بر استمرار ارائه خدمات دارویی اثر بگذارد و باعث ورشکستگی و تعطیلی داروخانه‌ها شود. زیرا، خیلی از داروخانه‌ها در شهرهای کوچک، از محل نسخه دارویی سرپا ایستاده‌اند و اگر قرار باشد تحت فشار خرید نقدی دارو قرار بگیرند و از آن طرف، مطالبات خود را با چند ماه تأخیر دریافت کنند؛ نخواهند توانست دوام بیاورند.